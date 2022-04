Najhoršie chvíle exmarkizáčky: Už nechcela žiť a o 2 hodiny... HOROROVÁ NEHODA!

Najhoršie životné obdobie Lucie Mokráňovej nastalo, keď prišiel o život hokejista Jozef Salajka. „Mala som prvého priateľa, ktorý mal nehodu a bohužiaľ to neprežil. Bolo také obdobie, keď som nevedela, čo so sebou, lebo som si myslela, že takéto veci sa dejú len vo filme a má to potom nejaký šťastný koniec. Vôbec som nevedela takúto ťažkú situáciu vstrebať, bola som na to príliš mladá a predtým som mala život gombičku, ako sa povie,” povedala najnovšie vo Fitcaste Janyho Landla.

Práve vtedy dostala ponuku ísť na markizácku Farmu, aby prišla na iné myšlienky a netrápila sa doma sama.

Lenže na televíznom statku ju prenasledovala smola. „Ja som si tam zlomila nohu hneď na tej Farme, asi na 5. deň. Ja že: Mami, čau, odchádzam zmeniť život a o päť dní jej volám, že som v nemocnici,” prezradila. A ako dodala, trápenie pokračovalo. „Ja som sa s tým nevedela vyrovnať a zmieriť. Potom som išla na cintorín v jeden deň s mamou a hovorím jej, že: Mami, vieš čo, ja vôbec neviem, či tu chcem byť,” priznala Lucia čierne myšlienky. „A mama úplne zúfalá mi hovorí: Vieš čo, Luci, ty buď rada, že si. A ja, že: Panebože, buď rada, že si, už mi to lezie na nervy, lebo každý mi hovorí, že časom bude lepšie,” dodala.

No ako sa hovorí: Dávaj si pozor na to, čo si želáš, lebo by sa ti to mohlo splniť. Práve v tej deň Mokráňovú viezla kamarátka z Hodonína do Bratislavy a na českej diaľnici D2 nabehli na rozsypaný štrk, dostali šmyk a dvakrát sa prevrátili na strechu.

„My sme asi o dve hodiny po tom, čo mi mama povedala, že buď rada, že si, mali autonehodu. Takú autonehodu, že mojej mame volali, že: Pani Mokráňová, my neveríme, že toto niekto prežil. Vtedy, keď sa všetko stalo, prišli po nás sanitky a keď ma naložili do tej sanitky, vtedy som si to uvedomila, všetky tie vety, čo mi mama dve hodiny predtým rozprávala a hovorím tej lekárke: Prosím vás, urobte všetko pre to, aby som bola zdravá. Vtedy som si uvedomila, že tu chcem byť,” uviedla Lucia v podcaste.

A práve v tých chvíľach si aj uvedomila, že sa musí prestať ľutovať a pohnúť sa ďalej. „Nie je to klišé, vy si musíte všetkým prejsť, precítiť to, vyplakať sa a potom môžete ísť ďalej. Už som si aj ja musela uvedomiť, že trápim sa ja, trápim svoje okolie, moja mama bola na infarkt a všetci okolo. Tak si vravím, že dobre, toto je posledné zlé, čo sa mi stalo a musím sa nastaviť a idem ďalej,” vyhlásila Lucia s tým, že to síce nepríde zo dňa na deň, ale človek sa musí naučiť prijať to, čo sa stalo a nemá moc to zmeniť.

„Ja som si povedala, že bola som naozaj len kúsok do toho, aby som tu nemusela byť a mohla som byť niekde tam hore už s bývalým priateľom. Ale potom som si uvedomila, že toto ja nechcem, ja chcem byť tu, musím sa od toho odosobniť a ísť ďalej,” uviedla na záver k tejto ťažkej téme.