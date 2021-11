Hororová nehoda Mokráňovej: Zázrak, že prežila... Radšej na to ani nemyslím!

Práve včera uplynulo päť rokov odvtedy, čo sa Lucia Mokráňová v podstate druhý raz narodila. S kamarátkou havarovala 2. novembra 2014 na českej diaľnici D2. Nabehli na rozsypaný štrk, dostali šmyk a dvakrát sa prevrátili na strechu.

Našťastie pri nej stáli všetci anjeli strážni. Z hrozivej nehody totiž vyviazla iba s pomliaždeninami a jemným otrasom mozgu. „Keď som videla, ako sa rútime na kopu štrku a nie je možná cesta späť, jediné, na čo som si spomenula, bolo: ‚Ja chcem žiť!‘“ zaspomínala si na hororové chvíle Mokráňová dva dni po desivom zážitku.

Že mala obrovské šťastie, si uvedomila až vo chvíli, keď prišli záchranári. Podľa nich bol totiž zázrak, že v aute nezomrela. „Neverili, že túto nehodu niekto prežil,“ uviedla Lucia. Nová audina, v ktorej sa viezla, bola po takom silnom náraze hodná akurát tak do šrotu. „Asi sa dlho nevyspím normálne, asi si dlho nesadnem za volant a budem musieť hľadať tú svoju cestu, aby som sa dostala tam, kam mám. To, že som dotlčená, odretá, je už maličkosť oproti šoku, ktorý ma bude sprevádzať už asi stále,“ vyhlásila vtedy Lucia.

Lucia Mokráňová sa medzičasom stala matkou. Zdroj: Instagram LM

Zhodou okolností sa jej deň pred výročím nehody na sieti Instagram pýtala jedna z fanúšičiek práve na nehodu. Konkrétne ju zaujímalo, či sa nebojí šoférovať po tom, čo zažila. „Radšej na to ani nemyslím. Bála som sa, ale po čase to prešlo,” prezradila. A my jej želáme už len veľa šťastných kilometrov bez nehody.