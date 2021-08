Vinczeovej bizarný zážitok: Nastúpila do taxíka a... Preboha, toto je MEGATRAPAS!

BRATISLAVA - Na stretnutie s ňou len tak nezabudne! Adela Vinczeová (40) patrí medzi jedincov, ktorí nemajú problém zabávať sa na svoj účet. Často to dokazuje aj na svojom instagramovom účte, kde sa s fanúšikmi delí o zaujímavé zážitky. Nedávno rozoberala tému rúšok a masiek. Nuž, a pri tej príležitosti spomenula historku s taxikárom, ktorá rozhodne stojí za to!

Adela Vinczeová dlho odolávala tomu, aby mala vlastný instagramový účet. V marci tohto roka potešila svojich priaznivcov a na profile Trochu inak s Adelou ju už dnes sleduje viac ako 71-tisíc followerov. Obľúbená moderátorka tam propaguje svoju talkshow, avšak nešetrí ani vtipnými momentkami zo súkromia, či príspevkami, ktoré nás prinútia sa zamyslieť.

Počas uplynulého víkendu sa s priateľmi a fanúšikmi podelila o zážitok, ktorý sa jej prihodil v taxíku. Vďaka tomu, že mala na tvári rúško, ju totiž pán za volantom nespoznal. „Nie je bizarnejší zážitok, ako keď seba samú ohovárate s taxikárom. Samozrejme, on začal: "Tu niekde býva aj tá Banášová." Môj švagor Tomáš tých, ktorý nezachytili moje nové priezvisko, rovno škrtá zo zoznamu ľudstva,” začala v úvode svojho príspevku Adela.

Ako ďalej dodala, taxikár vo veľkom riešil, že moderátorka nemôže mať deti, že je príliš chudá a prečo si nedá urobiť ten nos, keď má toľko peňazí. „Jednoznačne som s ním súhlasila. A potom sa ma pýtal, čo robím ja. Celkom sadisticky som si vychutnávala postupné skladanie mozaiky v jeho hlave. Až kým mu doplo...” dodala Vinczeová s tým, že taxikár sa začal vyhovárať, že od začiatku vedel, že jeho klientkou je práve ona a len si robil srandu.

„Pán možno doteraz rieši, že som mu preto nedala sprepitné. Dôvodom však bolo to, že on nemal masku. Zdalo sa mi to trochu hygienicky neprofi. Aj keď, tie svoje osobné zložil všetky a ja som mala vďaka tomu zážitok,” uzavrela moderátorka, ktorá taxikárovi dala teda poriadnu príučku.

Adela followerov touto historkou pobavila. Mnohí sa s ňou podelili aj o svoje, často celkom vtipné situácie, ktoré vznikli vďaka noseniu rúšok.

