Začiatky hviezdnej Adely: Nikto sa s ňou nechcel baviť!

Keď sa Adela, vtedy ešte Banášová, predstavila divákom v šou SuperStar, fanúšikom rozhlasového éteru už bola známa. Lenže ani jej nepadla príležitosť len tak z neba, na svoju pozíciu sa musela postupne prepracovať.

Tiež bola kedysi nesmelé mladé dievča, ktoré si v rádiu takmer nikto nevšímal. Vysvitlo to pri príležitosti narodenín moderátora Bruna Cibereja. Adela mu totiž zablahoželala spôsobom, ktorý odhalil, že sa s ňou v úplných začiatkoch skoro nikto nebavil. „Jeden z dvoch ľudí, ktorý sa so mnou bavil, keď som prišla ako 18-ročná do rádia,” uviedla moderátorka na kolegovu adresu.

Zdroj: Instagram BC