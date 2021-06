Totálny odfajč pre Adelu: Vinczeho dedkovi sa nepáčila... Fúúú, ten jej naložil!

BRATISLAVA - Vzťah medzi Adelou (40) a Viktorom Vincezovcami (30) sa datuje od jesene 2016. Dvojica si padla do oka počas svadby Veroniky a Mateja Cifrovcov, no a odvtedy tvoria nerozlučný pár. Hoci mnohí neprajníci tvrdili, že románik medzi populárnou moderátorkou a jej mladším partnerom nebude mať dlhé trvanie, všetkým vytreli zrak, keď sa v júni 2017 vzali...

Ako sa ukázalo, vekový rozdiel nebol prekážkou. Práve naopak. Obom padol skôr na osoh a z toho, že vykročili v ústrety spoločnej budúcnosti, sa tešia aj ich najbližší a rodina. Lenže ktovie, ako by na prvé pletky Viktora s Adelou zareagoval Vinczeho starý otec. Ten sa ich vzťahu, bohužiaľ, nedožil, no na moderátorku mal svojho času jasný názor.

Adela sa mu vraj vôbec nepáčila. Viktor to priznal počas premiérovej epizódy Chart show, ktorá bude venovaná 25. narodeninám Markízy a diváci si budú môcť v špeciálnom rebríčku zaspomínať na tie najpopulárnejšie markizácke relácie. No a hoci v čase, keď televízia začala vysielať, ešte Viktor nechodil ani do školy, ukázalo sa, že má poriadny prehľad.

„No lebo my sme už mali robotu a tuto pán sedel doma a pozeral Markízu,” vyhlásila Adela, ktorá si vzápätí spomenula na to, čo o nej kedysi hovoril Viktorov starý otec. A veru, boli to poriadne nelichotivé slová... Ako sa o nej vyjadroval, zistíte vo videu vyššie!

Viktorovmu starému otcovi sa Adela vôbec nepozdávala. Zdroj: TV Markíza