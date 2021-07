TOTO že bola UČITEĽKA SEXU?! Retro FOTO Zuzany Belohorcovej vás dostane: Kratučký strih a obočie ako s FIXKOU!

BRATISLAVA - Kto z trošku starších ročníkov by si nepamätal Láskanie - erotickú reláciu, ktorú kedysi moderovala temperamentná Zuzana Belohorcová (45)? Práve kvôli tomuto formátu jej prischla prezývka "učiteľka sexu", s ktorou si ju mnohí spájajú až doteraz. Spomeniete si však aj na to, ako vtedy bývalá moderátorská hviezda vyzerala?

Láskanie nebolo prvou erotickou reláciou, ktorú televízia Markíza vysielala, no bezpochybne sa stalo tou najúspešnejšou. Jeho moderátorkami boli Silvia Petöová, Kyla Cole či Andrea Ušiaková, no najväčšou hviezdou,na ktorú sa spomína až dodnes, sa stala práve Zuzana Belohorcová.

Sexi blondínka pikantnú šou moderovala do roku 2003, potom sa našimi českými susedmi nechala zlákať obdobným formátom Peříčko, ktoré sa vysielala TV Nova. Aby sme sa ale vrátili späť k Láskaniu - pamätáte si, ako Zuzana začínala a potom sa rokmi menila? Blondínka vždy vedela, ako mužom pomotať hlavu, no ak by sa držala svojho pôvodného imidžu, dnes by to už zrejme nemala také jednoduché.

Takto vyzerala Zuzana Belohorcová v roku 1999 Zdroj: TV Markíza Zuzana Belohorcová ako medorátorka Láskania Zdroj: TV Markíza

Belohorcová totiž potvrdzuje, že ženy vekom zrejú ako dobré víno. Stačí sa pozrieť na fotky spred roka 2000. Kratučký zostrih nebol ani zďaleka taký šik ako ten, čo nosila ešte nedávno, nehovoriac o tom, že svoje robilo aj tenučké obočie, ktoré popri dnešných trendoch pôsobí akoby bolo namaľované fixkou. Nedá sa poprieť, že Belohorcová bola v minulosti kočka, no aktuálne vyzerá omnoho lepšie. Darmo, Zuzi, roky ti len a len prospeli!

