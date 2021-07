Špekuláciám je koniec: Makhmud Muradov prehovoril o "ROZCHODE" s Bagárovou... Pre TOTO ju NEPOŽIADAL o ruku!

PRAHA - V poslednom období sa na verejnosti začalo pošuškávať, že idylickému vzťahu Moniky Bagárovej (27) s otcom jej dcérky Rumie odzvonilo. Dvojica sa spoločne už dlhšie nikde neobjavila a nezverejňovali ani spoločné fotky. Fanúšikovia preto začali špekulovať, že Makhmud Muradov (31) a krásna speváčka už viac netvoria pár. A hviezdny zápasník teraz na rovinu prehovoril o tom, ako to s ich údajným rozchodom vlastne je!

Ešte v apríli Monika hovorila o tom, že jej partner je kvôli pracovným aj rodinným záležitostiam odcestovaný a čas trávil v Uzbekistane. Odvtedy však ubehlo pomerne veľa času a sledovateľom celebritného páru sa to celé akosi nezdalo. Po ďalších špekuláciách potom prehovorila Bagárovej sestra Natália.

„Áno, sú stále spolu. Niekedy ma zaráža, prečo ľudia majú stále chuť starať sa o súkromie. Budem k vám úplne úprimná. Sú veci, o ktorých nemusíte všetci vedieť a pýtať sa na to. Mne to príde od ľudí dosť nevhodné. Monča sa s Machom nerozišla,” vyjadrila sa prednedávnom. Ani to však ľuďom nestačilo.

Napokon sa tieto "šuškandy" rozhodol ukončiť sám Makhmud, ktorý sa vysvetlil, ako to celé je. ,,Nech sa ľudia radšej starajú o svoj život. Že nepridávam spoločné fotky? Som športovec, a tak neviem, prečo by som mal na svoj Instagram dávať svoje súkromie. My sme s Monikou spokojní a o život ostatných sa nezaujímame. O súkromie sa nechcem deliť,” povedal najnovšie pre český portál extra.cz a dodal, že ak aj spolu netrávia čas v spoločnej domácnosti, volajú si aj päťkrát denne.

Medzi Monikou a Makhmudom je všetko v poriadku. Zápasník vyvrátil klebety o údajnom rozchode. Zdroj: Instagram MB

No a čo sa týka toho, prečo sa rodičia malej Rumie ešte nepostavili pre oltár, zápasník sa vyjadril stručne, no celkom jasne. ,,Moniku som o ruku zatiaľ nepožiadal. Všetko má svoj čas,” ukončil debatu na tému svadby, ktorá sa, zdá sa, tak skoro konať nebude.

