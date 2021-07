Schudnutá Kristína 2 roky po EXTRÉMNYCH PREMENÁCH: Maroša Molnára trafí šľak... FOTO Opäť rapídne PRIBRALA!

BRATISLAVA - Odvtedy, ako sa v šou Extrémne premeny objavila vtedy len 19-ročná Kristína Bunčáková, ubehli už dva roky. Brunetka pochádzala z komplikovaných rodinných pomerov a jednoduchý nebol ani priebeh jej chudnutia, počas ktorého maturovala. Tréner Maroš Molnár z nej mal neraz hlavu v smútku či poriadne nervy, no nakoniec sa premena podarila. Teda aspoň v rámci možností. A teraz... Tomu neuveríte!

Kristína mala v rodine naštrbené vzťahy, a preto sa tesne pred začiatkom druhej šance na život rozhodla odísť od mamy. Neprijal ju však ani jej otec, a tak, aby sa mohla zúčastniť Extrémnych premien, ju prichýlil strýko Michal a jeho partnerka Saška. Dievčaťu sa podarilo napokon schudnúť 49 kíl. Jej výsledná váha bola 70 kg, hoci si priala dať dole o čosi viac.

Zdroj: TV Markíza

Takto Kristína vyzerala tri mesiace pred koncom svojej premeny. Zdroj: TV Markíza

Lenže to by musela zmeniť prístup, ktorý priebeh chudnutia mimoriadne komplikoval. Kristína robila "prúser za prúserom" a niekoľko týždňov pred finálovým vážením opustila aj príbytok strýka a jeho partnerky, ktorých svojím správaním totálne sklamala. Dvojica, ktorá jej poskytla nový domov, mala totiž pocit, že Kristína si nič neváži. Rovnako sa im nepáčilo, ako zanedbávala školu, flákala cvičenie a tiež ani jej výlety za kamarátmi do Bratislavy, počas ktorých vraj rada popíjala, čo jej tréner Molnár kvôli chudnutiu vyslovene zakazoval.

Zdroj: TV MARKÍZA

Z bucľatej Kristíny sa vďaka Extrémnym premenám stala štíhla kočka. Zdroj: TV Markíza

Dievčina bola vtedy čerstvá maturantka a počas finálneho váženia si sypala popol na hlavu. Všetkým ďakovala, zároveň sa ospravedlňovala a tvrdila, že si konečne uvedomila svoje chyby. Lenže zdá sa, že rovnako ako počas ročného tréningového procesu, ani tentokrát jej "uvedomenie" nemalo dlhé trvanie. Len dva roky potom, čo si v premenách splnila sen o tom, že z nej bude mladá a štíhla kočka, to vyzerá tak, že teraz má celkom iné priority.

Podľa fotiek na Instagrame je vidno, že Molnárova bývalá zverenkyňa opäť výrazne pribrala. Má omnoho bucľatejšiu tvár ako v čase, keď končila premeny, takisto aj širšie plecia a hrudník. Postavu možno hodnotiť ťažko, keďže zábery svojej figúry vôbec nezverejňuje. Čím sa však rada chváli, sú žúrky s kamarátmi a podľa komentárov k príspevkom sa zdá, že nabrala aj slušné sebavedomie.

Zdroj: Instagram K.B.

Kika zrejme nepatrí k tým účastníkom Extrémnych premien, ktorí druhú šancu na život naplno využili, čo je však jasné, je to, že pohľad na to, ako 22-ročná dievčina opäť nabrala kilá, trénera Maroša Molnára asi veľmi nepoteší...

Viac FOTO pre porovnanie nájdete v galérii

Zdroj: Instagram K.B.

