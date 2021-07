Kritika Kristíny Tormovej za kontroverzné VIDEO: Nechutné útoky... Má SKAPAŤ!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sa herečka Kristína Tormová (39) objavila v kampani, ktorá mala upozorniť na nebezpečenstvo hoaxov. Video vyvolalo veľa ohlasov. No aj nechutné útoky na účinkujúcu. Vraj sa nechala kúpiť a zneužiť. Dokonca jej priali smrť!

Kampaň s herečkou Kristínou Tormovou, v ktorej sa tvorcovia snažili poukázať na to, aby ľudia neverili úplne všetkému, čo objavia na internete, vyvolala veľké ohlasy. Jej cieľom bolo Slovákov naviesť k tomu, aby si získané informácie preverovali a nenaleteli takzvaným hoaxom.

Práve pandémia bola na tieto hoaxy veľmi bohatá - mnohé sa šírili v súvislosti s koronavírusom a očkovaním. No a hejteri si zrejme kampaň spojili práve s týmto. Na účinkujúcu sa preto spustila hotová lavína kritiky. Nespokojní sledovatelia jej vyčítali, že sa nechala kúpiť či dokonca zneužiť.

No padli aj veľmi ostré až nechutné slová. „Konšpirátori sú hovadsky odolní a evidentne majú veľa voľného času. To, že mi niekto praje smrť, bolo aj pre mňa nové. Písali mi, že som sa nechala kúpiť, zneužiť a že aspoň bude o jednu trápnu chuderu z telky, ktorá snáď skape, na svete menej,“ šokovala svojimi slovami Tormová.

Kampaň, ktorá mala upozorniť na hoaxy, vyvolala okrem obdivných reakcií aj vlnu kritiky. Zdroj: Instagram K.T.

„Zvláštne, že konšpirátor vie vyhľadať hoax, ale relevantný zdroj nie. Neverí odborníkom, no doktorovi z youtubu áno. Je fascinujúce sledovať, koľko ľudí si myslí, že ich chcú (oni) zabiť a že ich klamú a že celý čas ide len a len o peniaze. Musí to byť neskutočne stresujúce žiť v takom strihomame. Asi teda aj v tej šialenej frustrácii, ľahko čitateľnej z komentárov na sociálnych sieťach,“ pokračovala Tormová.

Zdá sa teda, že na ľudí, ktorí sú hlboko presvedčení o svojej pravde, hoci by vôbec nemusela byť správna, nepresvedčí o opaku ani 10 podobných kampaní. No ani v prípade, že s niekoho názorom nesúhlasím, by nikto smrť ďalšiemu človeku priať nemal.

Kristína Tormová o nepríjemnej skúsenosti informovala na socálnej sieti Instagram. Zdroj: Instagram K.T.