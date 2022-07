Tormová reaguje na pohoršeného politika: Vyzliekla sa takmer donaha!

Herečka, moderátorka a spisovateľka Kristína Tomrová často poukazuje na názory, ktoré podľa nej s toleranciou nemajú veľa spoločné. V posledných dňoch bol takto viacerými známymi ľuďmi prepieraný politik Milan Kuriak.

Ten na svojom facebookovom účte zdieľaľ obrázok so slovami: „Smrteľného jriechu pohoršenia sa dopúšťajú ženy, ktoré necudne odhalia svoj hrudník alebo nevhodne odhalia svoje končatiny.” A dal jasne najavo, že sa s týmto výrokom naplno stotožňuje. „U mnohých dnešných žien je cudnosť neznámy pojem. O to zarážajúcejšie je odhaľovanie sa vydatých žien v rokoch a ich módne doplnky od hlavy po členky nôh sú tiež zarážajúce a na zamyslenie,” vyhlásil člen hnutia OĽaNO.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FB/Milan Kuriak

Kristína sa na protest rozhodla vyzliecť takmer do naha a nechala sa odfotiť len v nohavičkách. „Ak máte pri pohľade na holú nôžku hriešne myšlienky, nie je to problém holej nôžky. Prajem nám slobodu, lebo keď to tu v tejto krajine takto pôjde ďalej... No nič, smutný príbeh. Idem sa starať o svoju netradičnú rodinu, ktorá žije v slobode a láske a viere v dobro, na verejnosti už nekojím, lebo nemám čím, a svoje končatiny odhaľujem zásadne vhodne,” uviedla medzi iným vo svojom príspevku.

Samozrejme, Kristína teraz nemieni na verejnosti chodiť holá, ani nikoho nevyzýva, aby zverejňoval svoju nahotu. „Vniesla som letný vánok a trocha humoru i kúsok svojho postoja k danej veci,” odpovedala na výčitku, či je nutné kvôli mužovi, ktorý sa zasekol v čase, zverejňovať holé fotky.