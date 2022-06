Šok pre Kristínu Tormovú: V Markíze z nej spravili... Och, to fakt?

Kristína Tormová si v posledných rokoch dala od seriálov pauzu. V roku 2019 sa totiž stala opäť mamou a doma má tak už tri deti. Jej dvojičky Ela a Matilda majú 9 rokov a syn Alan čoskoro dovŕši tri roky.

Galéria fotiek (3) Kristína Tormová má dvojičky Matildu a Elu a syna Alana

Zdroj: Instagram KT

Aktuálne Kristína pribudla do zostavy projektu Oteckovia a dostala pomerne odlišnú úlohu, než aké hrávala doteraz. „Celý život hrám slušne prostitútky a zvodkyne s dlhými nohami a potom naraz... bum a matku 20-ročnej čajočke,” prezradila herečka na sociálnej sieti Instagram.

V prvom momente vnímala tento fakt zrejme dosť neveriaco, no potom si to naplno uvedomila... „Je to pocit nový, hlavne, keď si to vyrátaš a zistíš, že by mohla byť fakt tvoja dcéra,” uviedla Tormová. Nuž, už iba pár dní chýba a táto umelkyňa oslávi okrúhle 40. narodeniny.

Treba však povedať, že veru ako matka svojej kolegyne Victorie Jamrich naozaj nevyzerá. Veď pozrite!