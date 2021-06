Brutálna premena markizáckej farmárky: Prirodzenosť načisto vymrela?!

Rebeka vstupovala do šou ako recepčná na klinike plastickej chirurgie a bolo jasné, že niektoré zákroky využila ja ona – minimálne napichanie pier.

Zdroj: Instagram R.H.

Neskôr si síce dala hornú peru zmenšiť, ale zrejme išlo asi len o výmenu materiálu, pretože jej ústa majú na nových fotkách opäť "staré" rozmery. A okrem toho zaujala Rebeka aj zmenou imidžu. Aktuálne je z nej blondínka!

Zdroj: Instagram RH

S hladkými vlasmi ide o menej nápadnú zmenu, no potom sa exfarmárka rozhodla pre vlny a zrazu z nej bola poriadne výstredná žena. Priamo na jej profile jej mnohí pritakávali, že ide o dobrú zmenu a pristane jej to. Dokonca ju prirovnali ku speváčke Anastacii.

Keď však o premene svojej niekdajšej súťažiacej informovala televízia Markíza, situácia sa otočila. Až 90 % ľudí zahlasovalo, že sa im Rebekin nový vzhľad nepáči. A komentáre tiež neboli lichotivé. „Na Farme bola ešte pomerne ok, okrem tých pier. teraz to už smeruje do sveta čistého nevkusu,” napísal istý Peter. „Ako sa môže toto niekomu páčiť? Prirodzenosť načisto vymrela?” pýtala sa zas Eva. Čo hovoríte vy?

Zdroj: Instagram RH

