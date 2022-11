Exfarmárka išla POD NÔŽ: Nechala sa vylepšiť... S týmto nebola spokojná!

Rebeka Hlavatá je známa svojím účinkovaním na Farme 12. Vďaka svojmu výzoru a kontroverznému správaniu sa dostala do popredia v rámci vtedajšej série.

So vzhľadom exfarmárky to akosi kolísalo hore-dolu. Počas účinkovania na Farme mala od prirodzenosti veľmi ďaleko. Spôsobovali to jej obrovské pery, ktoré si však neskôr nechala zmenšiť. Netají sa tým, že k zvýšeniu svojho sebavedomia si dopomohla aj plastickým vylepšením. V minulosti podstúpila zväčšenie prsníkov. Navonok sa mohlo zdať, že je po všetkých zákrokoch so sebou spokojná. Ale opak je pravdou. Dlhé roky ju trápila ešte jedna vec.

A teraz sa ju rozhodla zmeniť. Po druhý raz vo svojom živote išla pod nôž! Brunetka sa odhodlala svoj vzhľad zveriť do rúk odborníkov. „Dnes idem na nos. Ideme rovno z Popradu do Bystrice, takže sa hlásim večer,“ oznámila natešene. Z jej slov bolo počuť, že sa na zákrok teší. Ešte aj počas šou spomínala, že so svojím nosom nie je vôbec spokojná. A teraz? Konečne si splnila svoj dlhoročný sen.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram R.H.

Po operácii sa hneď ozvala, ako sľúbila. „Som živá, zdravá, starajú sa o mňa dobre,“ napísala k fotografii, na ktorej má prelepený nos. Snáď Rebeka bude už po tomto zákroku spokojná so sebou na sto percent.