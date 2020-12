Rozhádané markizáčky za jedným stolom: Nálož vulgarizmov!

Na Farme boli spočiatku spriaznenými dušami, neskôr sa ale Nikol musela pozerať, ako ju Heňo vymenil práve za Rebeku. Na svoju súperku potom nemala jediné pekné slovo.

Lenže Markíza sa teraz v rámci relácie Život po Farme rozhodla spraviť akúsi variáciu na program Bez servítky – jeden bývalý farmár varí a ďalší prídu na návštevu. Ako prvá Rebeka hostila Adama, Mária, Beu a Nikol. Posledné dve menované sa však pri príchode tvárili, akoby brunetka bola vzduch, nepodali jej ruku, ani ju len nepozdravili.

„Najprv som mala z toho taký divný pocit, že to zas začne, tá vojna a tie všetky riešky cez Instagram,” povedala v úvode osamote pred kamerou Rebeka. Lenže svojimi slovami akoby to zakríkla. Pri stole napokon emócie vybuchli.

Farmári riešili práve internetové útoky, ktoré sa medzi nimi odohrali po šou. Nikol je napríklad presvedčená, že ostatní ju špehujú cez falošné profily. „Toto som ti, k*rva, chcela povedať, že ledva stíham sledovať ten môj Instagram, nie ešte, aby som si, do pi*e, robila fejkové profily a sledovala odtiaľ ľudí. Zablokovala si si ma, ok, nechceš byť so mnou v kontakte, kydáš na mňa, kydáš na moju rodinu...” vysvetľovala emotívne Rebeka.

A tak začala prestrelka, kto komu čo napísal, kto na koho viac kydal. Nikol napríklad Rebeke vyčítala, že zverejnila ich súkromnú konverzáciu. „Zarobila si na tom? Bola to zbytočná pi*ovina,” vyhlásila. „Stokrát som ti napísala: Prestať ty, prestanem aj ja,“ dodala Fridrichová.

Nakoniec ich Mário upozornil, aby neriešili minulosť, ale radšej budúcnosť.

Rebeka sa však nakoniec snažila na všetko pozerať z lepšej stránky. „Ja myslím, že celý priebeh tej večere prešiel fajn, až na tú hádku, tá tam nemusela byť, ale prišla,” povedala. „Vykecali sme si veľa, čo sme si nevykecali predtým, sme sa konečne stretli za jedným stolom, lebo cez internet je to také, že jeden doma na sedačke, druhý doma na sedačke, ale ja si myslím, že nám to dobre padlo,” uzavrela Hlavatá. Snáď má rovnaký názor aj druhá strana a vojnová sekera je konečne zakopaná.

„Ja si myslím, že Nikol sa cíti ukrivdená, ona sa do Heňa asi naozaj zaľúbila, ale neviem, či je ten konflikt medzi nimi dvomi, alebo ten hlavný konflikt je tam Heňo, čo on rozprával, že si ich pomýlil. Podľa mňa by si ona toto mala vyrozprávať s Heňom a nie s Rebekou,” zhodnotil celú situáciu Adam.