Kontroverzná markizáčka vypustila napichané pery: FOTO Najprv pusa cez pol tváre a teraz... Kde máš pery?!

BRATISLAVA - Tak tomuto sa povie MEGA rozdiel! Trend prirodzenosti začalo nasledovať čoraz viac známych žien. Vyzerá to tak, že ho udala niekdajšia kráľovná napichaných pier - Silvia Kucherenko. Po tom, čo ona sama zahájila návrat k prirodzenosti a nechala si rozpustiť výplň v ústach, to isté urobili aj ďalšie dámy. Medzi nimi i ex-farmárka Rebeka Hlavatá!

Po Silvii Kucherenko si výplň nechala odstrániť aj jojkárka Zuzanita. Tá pred časom priznala, že zákrok je pomerne bolestivý. Ex-farmárku Rebi však neodradilo nič. Odkedy sa objavila na Farme, bola jednou z tých, do ktorej sa ľudia najviac obúvali. A nielen pre jej správanie. Hoci má brunetka peknú tvár a postavičku ako lusk, pre obrovské pery sa jej častokrát vysmievali.

Rebeka Hlavatá sa pýšila takýmito napichanými perami Zdroj: Instagram R.H.

Rebeka totiž na ich výplni naozaj nešetrila, čo bolo aj dôvodom, prečo si veľakrát musela prečítať nepríjemné a uštipačné komentáre od divákou, ktorý sa jej vysmievali, že má ústa cez polovicu tváre. Teraz však prišla obrovská zmena. Tmavovláska podstúpila radikálnu zmenu vizáže a aj ona absolvovala zákrok, kedy sa kyselina v puse rozpúšťa.

Rebeka si nechala rozpustiť výplň v perách Zdroj: Instagram R.H.

Aktuálne jej ústa vyzerajú takto Zdroj: Instagram R.H.

Zmena je absolútne neprehliadnuteľná, a to najmä čo sa týka vrchnej pery. Spodnú má síce stále pomerne plnú, no tá vrchná má o polovicu menší objem. Na fotkách to síce stále vyzerá všelijako, čo je možno zapríčinené filtrami či aplikáciami, no na videách sa výrazná vrchná polovica pier takmer stratila. Aha, ako teraz vyzerá!