BRUTÁLNA POMSTA Nikola sa vrátila na Farmu, drsný náklad neverníkom: On chcel utiecť a ona... Bože, to je faloš!

BRATISLAVA - V piatok večer to na Farme poriadne vrelo! Namiesto plánovaného duelu medzi Rebekou a Annou sa súťažiaci dočkali poriadneho šoku. Do hry sa vrátili vypadnutí súťažiaci, ktorí na svoj návrat čakali v Chalúpke. Tí dostali rovno dve úlohy - zabojovať o jedno z troch miest na statku a zároveň nastaviť zrkadlo farmárom, ktorých sledovali prostredníctvom obrazovky. A to je presne to, na čo posledné dni čakala Nikol Fridrichová (32), ktorú zradili jej dve najbližšie osoby.

To, čo jej urobili Henrich Kuľko a Rebeka Hlavatá, už zrejme vôbec netreba veľmi rozoberať. Nikolina najlepšia kamarátka a milenec sa krátko po jej vypadnutí dali dokopy. No a vytočená a sklamaná blondínka sa na všetko dívala prostredníctvom obrazovky v Chalúpke. Diváci netrpezlivo očakávali, čo sa stane, keď konečne dostane príležitosť, aby to dvom zradcom vytmavila. No a tak sa aj stalo.

Bratislavčanka nakráčala do arény ako bohyňa pomsty. Kým Heňo od samého začiatku skláňal hlavu a zrejme by sa v momente najradšej zakopal, Rebeka sa usmievala a tešila sa z návratu svojej "kamarátky". To ešte netušila, že Nikol už o všetkom vie a aj kvôli nej sa v Chalúpke niekoľkokrát zrútila. Brunetka z Galanty totiž po prvej noci s Henrichom tvrdila, že sa mu bude vyhýbať, no "skutek utek" a v romániku celý čas pokračovala. A to medzitým, ako v spovednici Fridrichovej nahrávala srdcervúce odkazy o tom, ako jej chýba.

No a podvedená ex-farmárka im to poriadne zrátala. „Pozerať vás je jeden hnoj,” oznámila im hneď na úvod. „Pamätám si na rozhovor s Monikou, keď mi povedala, že sa chce Rebeka na mňa podobať. Môžeš nosiť moje oblečenie, dať si rovnaké vlasy, môžeš po mne zobrať každého. Mnou ale nebudeš. Plakať, keď vypadávam, plakať pri liste od mojej dcéry, plakať pri liste, ktorý som poslala na Farmu... Je to celé umelé, falošné. Normálne suterén,” naložila Rebeke od srdca právom vytočená blondínka.

Kým Nikola rozprávala, Rebeka, ktorá jej prebrala milenca, sa celý čas tvárila, akoby sa jej celá situácia vôbec netýkala... Zdroj: TV MARKÍZA

Nikol Fridrichová zradcom poriadne naložila. Zdroj: TV MARKÍZA

No a potom sa vrhla na Heňa. „Jeden týždeň hovoriť jednej, že ju máš rád, druhý týždeň... Dobre. Nič sme si nesľúbili. Je mi to jedno, povedzme si na rovinu, v reále by sme sa ani nepozdravili, ani by som si ťa nevšimla, nie si môj level. A myslím si, že ani jej. Jej sa páčia bavoráky,” zrazila Nikol Henricha. Ten sa nezmohol ani na slovo, až potom pred kamerou priznal, že mal chuť utiecť. Lenže, nedalo sa.

„Vo mne všetko zastalo. Ešte v živote som nebol vystavený takej situácii. Že som bol konfrontovaný rovno tou osobou a že som nemohol nikde utiecť. A iba náklad, náklad,” vyjadril sa. Rebeka, ktorá sa medzitým občas pousmiala, sa opäť ukázala. Keď sa všetci farmári (okrem Heňa - ten priznal že nemal odvahu) s už definitívne vypadnutou Nikolou lúčili, počkala do momentu, kedy ostatní odídu a chcela sa s ňou rozprávať. „On ma nese*ie, ty ma se*ieš. S ním som vonku nerátala, s tebou áno,” povedala jej do očí Fridrichová a chrstla jej do tváre aj to, že má vonku priateľa, na Farme sa spustila najprv s Erikom a potom presedlala na Heňa.

Rebeka sa Nikole snažila ospravedlniť, lenže o niekoľko minút neskôr sa s Heňom opäť muckala. Zdroj: TV MARKÍZA

A ona? Takmer celý čas so sklonenou hlavou pozerala do zeme, občas sa niečo snažila vysvetliť či priznať chybu. Lenže opäť to nemalo veľmi dlhú trvácnosť. Hneď po tom, čo sa vrátili do domu, si už s Heňom opäť v spálni vymieňala pusinky a pri spoločnom stole mali tiež na pohľad celkom dobrú náladu. „Pozri sa. A keď má odvahu sa s ňou po tom, čo urobila, ešte lúčiť... Tak ten človek nemá chrbtovú kosť,” uzavrel Erik Zahorjan.

Henrich Kuľko sa nezmohol ani na jediné slovo. Zdroj: TV MARKÍZA