Spuchnutá žaba hnusná! Rytmusova Jasmina predtým, než z nej spravia bohyňu

Jasmina Alagič v týchto dňoch oddychuje a spí ozaj minimálne. Je totiž moderátorkou relácie Česko Slovensko má talent, ktorej nakrúcanie je momentálne v plnom prúde. Pri pohľade na vybrané príspevky, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach, niet pochýb, že Rytmusova žena bude pred kamerami vyzerať fantasticky.

Mamička malého Sanela je totiž krásna žena, ktorá sa za pomoci mejkapu, dokonalého účesu a vydarených outfitov mení na hotovú bohyňu. A viacerí nám dajú za pravdu, že Alagič pristane aj prirodzenosť.

Podobne, ako mnohé iné ženy, aj Jasmina máva občas chvíle, keď so sebou nie je spokojná. Dôkazom je krátky zostrih, ktorý zverejnila na Instagrame. Samú seba v ňom dokonca označila za spuchnutú žabu hnusnú. No uznajte... Krásna a ešte aj so zmyslom pre humor. Čo viac si Rytmus môže priať?

