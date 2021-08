MEGA novinka v živote Jasminy: Rytmus skoro ODPADOL!

Priaznivci Jasminy Alagič Vrbovskej vedia, že na tvári tejto sympatickej ženy nikdy nechýba úsmev. Nečudo. Kráska s balkánskymi koreňmi je podľa vlastných slov v súkromí veľmi šťastná. S raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským si stále rozumejú a zo synčeka Sanela majú veľkú radosť.

VIDEO: Rozhovor s Jasminou Alagič Vrbovskou.

Čo sa týka pracovných úspechov, Jasmina sa má čím pochváliť. Po pozícii moderátorky v úspešnej šou Česko Slovensko má talent dostala od Jojky ďalšiu skvelú príležitosť. Kráska si totiž zahrala v jednom z pripravovaných seriálov, ktorého dej sa odohráva v prostredí modelingu a súťaže Miss.

Na JOJke bude HVIEZDOU táto východniarka: Aha! Veď tá by sa nestratila ani vo svete

Jasmina spoločne s Brunom Ciberejom stvárnili práve moderátorov spomínanej súťaže krásy. „Bolo to fantastické. Keďže som tam hrala, dá sa povedať, samú seba, tak mi to bolo veľmi prirodzené a jednoduché. Možnosť natáčať v spoločnosti režiséra Jána Hřebejka bola pre mňa absolútne splneným snom. Aj keď som to hovorila doma mužovi, tak skoro odpadol,” prezradila na margo nakrúcania Jasmina.

Jasmina Alagič Vrbovská si účinkovanie v seriáli pochvaľovala. Ako priznala, režiséra Ján Hřebejka obdivuje. Zdroj: TV Joj

„Stáť pred kamerou ako herečka bolo pre mňa niečo úplne nové,” dodala kráska, ktorá trému v tej chvíli akosi nepociťovala. „Prežívala som peknú emóciu, že robím, čo ma baví, pozorovala som profesionálov okolo seba, takže som tú trému nestihla ani vnímať,” uzavrela brunetka, ktorá nevylúčila, že ju možno niekedy v úlohe herečky ešte uvidíme...

Jasmina Alagič Vrbovská stvárnila v pripravovanom seriáli moderátorku súťaže krásy. Zdroj: TV Joj

