Kuriózna NEHODA deň pred natáčaním Talentu: Jasmina Alagič nešťastne spadla… MESIAC bude mimo!

VIDEO: Jasmina Alagič sa v nedeľu objavila na svojom Instagrame so zranenou rukou

V nedeľu Jasmina Alagič oslavovala 32. narodeniny. Na videách, ktoré zverejňovala na sociálnej sieti Instagram, si však fanúšikovia mali možnosť všimnúť, že má zranenú ruku. Na záberoch sa totiž objavovala už s vyviazanou rukou. Čo sa jej stalo, však svojim obdivovateľom neprezradila.

Nám sa podarilo zistiť, čo sa skrýva za jej záhadným zranením. A ide v skutku o kurióznu nehodu. Stalo sa to ešte v sobotu, len deň pred natáčaním novej časti jojkárskeho Talentu. „Zamotala sa do širokých nohavíc a spadla, ale tak nešťastne, že to vyzeralo na zlomeninu,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja.

No našťastie sa toto podozrenie nepotvrdilo. „Bola na röntgene, ale má len pomliaždené mäkké tkanivá,“ dozvedeli sme sa. No z nepríjemného zranenia sa bude dostávať podobne dlho, akoby to mala zlomené. Lekár jej totiž nakázal, aby mala ruku vyviazanú celý jeden mesiac.

Diváci na obrazovkách Jojky ju tak v šou Česko Slovensko má talent budú nejaký čas vídať so zranenou a obviazanou rukou. Nuž, ako vidno, nástrahy na nás môžu čakať aj na pomerne nečakaných miestach, treba byť preto dostatočne ostražitý - vždy a všade!

Jasmina Alagič mala v sobotu kurióznu nehodu. Zdroj: Instagram J.A.