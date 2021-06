Hororový víkend známeho Slováka: Fanúšik si kvôli nemu PODREZAL ŽILY!

Len nedávno sa Dávid Key musel spamätávať z nočnej bitky pred disco klubom v Nitre a už má na svojom konte ďalší hororový zážitok. Práve bol na spoločenskej akcii v Rajeckých Tepliciach, keď ho poriadne vystrašil jeden z jeho fanúšikov. Bez toho, aby čokoľvek úmyselne spravil, takmer mal na svedomí jeho život.

Zúfalý obdivovateľ si totiž kvôli nemu podrezal žily. A to pre úplnú banalitu. „Chlapec si podrezal žily, lebo som neodpisoval...Prosím, nerobte sprostosti, neviem, ako sa mám k tomu postaviť a mám pokazený večer. Život je len jeden,“ napísal Dávid a zverejnil aj časť komunikácie s fanúšikom. „Keby si mi neodpísal, tak už asi ležím a čakám na koniec,“ znie jedna zo správ od zúfalého chlapca.

Mladý slovenský spevák Dávid Key si prežil hororové chvíle.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotného speváka. „Bol som v Rajeckých Tepliciach na jednej akcii, komunikoval som túto situáciu aj so Silviou Lakatošovou, pretože som uvažoval, že to oznámim na polícii, lebo nechcel by som ho mať na svedomí, no nechal som to tak, verím, že to bola len slabá chvíľka a že to bude v poriadku a dúfam, že sa podobné nebude opakovať,“ vyjadril sa pre Topky.sk Dávid.

Fanúšikom sa vraj snaží odpisovať, ale nedokáže reagovať na každú správu a okamžite. „Priznám sa, že som mal pokazený deň, nečakal som, že sa moje neodpísanie môže až takto vyvŕbiť. Koniec koncov si myslím, že chcel na seba len upútať pozornosť a už snáď vie, akú urobil hlúposť, ale priznávam, v prvom momente som sa zľakol a nevedel som, ako reagovať,“ dodal spevák.