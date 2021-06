Obrovský škandál na obrazovkách JOJ-ky: Plač a nechutné urážky... Diváci mali dosť!

BRATISLAVA - Jojkárskych divákov uplynulé dni takmer trafil šľak. Príčinou je šou Bez servítky, ktorá bola kedysi známa ako kulinárske relácia pre milovníkov varenia, no dnes sa do nej hlásia najmä rôzne kontroverzné postavičky či ľudia, ktorí nemajú ani tak chuť variť, ako sa zviditeľniť pred kamerami. A posledný týždeň skončil hotovou katatrofou.

Ako prvá sa za sporák postavila pani Renáta a práve ona bola tou, kto dostal divákov do varu. Jej večera totiž akosi nevyšla, čo jej súperi aj patrične skritizovali. Okrem toho, že im jej menu nechutilo, z miery ich vyviedli aj špinavé príbory, poháre či taniere a takisto aj prepálený obrus. Mamička 17-ročnej dcéry síce kritiku prijala s pokorou, no to nikto ešte netušil, ako to konkurentom vráti.

Renata sa totiž po svojom fiasku rozhodla, že u ostatných skritizuje všetko, čo vidí. Okrem jedla sa pustila aj do výzdoby stolov, ofrflala suroviny kupované v obchode, na stoloch hľadala každú špinku a dokonca sa neváhala pustiť ani do outfitov svojej kolegyne z Bez Servítky či okomentovať to, že súper Martin má nejaké kilá navyše. Niekoľkokrát ho rovno pred kamerami bez hanby označila ako tučného či prasa.

Pani Renátu (vľavo) nedokázali jej kolegovia vystáť. Najprv pokazila svoj večer, no a potom aj tie ich. Zdroj: TV JOJ

Nečudo, že s Renátou sa celý týždeň všetci hádali. Za stolom padali už aj vulgarizmy, nebola núdza o krik a jej kolegom už z princípu prekážalo pomaly aj každé jej nadýchnutie. Skrátka, nikto sa netajil tým, že im je jej spoločnosť za stolom nepríjemná. Všetko sa však zmenilo v posledný deň, keď varil Martin zo susedného Česka,

Renáta ho vychválila a ostatným za stolom to vôbec nešlo do hlavy. Vrchol pre spolusediacich bolo to, keď naznačila, že u nikoho iného z nich jej tak nechutilo. No a to im úplne stačilo. Na Renátu mali po predchádzajúcich dňoch už takú alergiu, že im nevadilo, nielen to, že Martina pochválila, ale dokonca aj to, že sa smiala. A tak najväčšia kritička týždňa už ďalšiu hádku neuniesla.

Do súperky Katky sa pustila s tým, že začala prepierať jej súkromie. Vraj je príživníčka na svojom manželovi, bez neho by nič nedokázala, no a to bola pre temperamentnú Maďarku posledná kvapka. Na Renátu poriadne nakričala, po čom sa za stolom opäť zvrhla obrovská hádka, v ktorej padali nadávky a aj šťavnaté vulgarizmy. Nechýbalo dokonca ani trieskanie do stola. Renáta sa potom neštítila Katarinu rovno do očí osočiť slovami „p**a,“ a zo zúfalstva a nervov sa napokon i rozplakala.

Renáta a Katarína (vpravo) od seba museli sedieť čo najďalej. Zdroj: TV JOJ

No a po tomto katastrofálnom týždni, kde namiesto jedla hrali opäť prím intrigy a zloba, už začali naozaj zúriť aj niektorí diváci. Tí sa pýtajú, prečo už šou nie je o gastronómii a dovolávajú sa, aby tvorcovia do Bez servítky začali angažovať o čosi „normálnejších“ ľudí, ktorí sa budú správať aspoň trochu na úrovni a slušne.

A čo vy. Tiež by ste v Bez servítky prijali menej kontroverzné partie súťažiacich alebo vás to baví práve kvôli nim?

