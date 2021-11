Slovenský spevák bojuje s KORONOU: Je na KYSLÍKU… BOJÍM SA, že už nebudem spievať!

BRATISLAVA - Ochorenie Covid-19 už prekonali mnohí z nás, no a korona neobchádza ani známe osobnosti. Medzi ne sa aktuálne zaradil aj mladý slovenský spevák David Key (25). Po niekoľkých dňoch sa cíti konečne o trochu lepšie a pre Topky porozprával o tom, ako to celé znášal.

Dávid sa dozvedel, že je pozitívny až v momente kedy ochorenie prepuklo naplno a začal sa cítiť veľmi zle. To, že je pozitívny, si najprv potvrdil prostredníctvom domácich testov, tie si vraj urobil rovno štyri. Spevák priznal, že na PCR test chcel ísť hneď na ďalší deň, no podľa vlastných slov nedokázal ani vstať z postele a cítil sa absolútne zle a slabo. To ho šokovalo najviac, keďže je plne zaočkovaný.

„Priznám sa, že na začiatku, keď mi vyšiel pozitívny test, nebolo mi všetko jedno. Premohol ma panický strach, pretože mám doma maminu, ktorá je astmatička. Okamžite som začal zháňať lieky. Po troch dňoch sa mi však začalo ťažko dýchať a preto mi nasadili aj samotný kyslík, ktorý mi zdravotníci doniesli až domov. Bol to najhorší deň v živote, keď bojujete o každý nádych, je to najhoršie čo môže existovať," prezradil nám Dávid a dodal, že jeho mama je zatiaľ stále negatívna. 25-ročný spevák je zavretý v oddelenej miestnosti a keď potrebuje vyjsť z izby, nosí respirátor.

David nosí kyslíkovú masku Zdroj: Facebook D.K.

Aktuálne mu je už oveľa lepšie a verí, že je z najhoršieho vonku. To, ako ho korona zlomila, ho však úprimne šokovalo. „Nikdy by mi nenapadlo, že v mojom mladom veku by som potreboval kyslík. Dych je základom spievania, spievam úplne od malička, už ako šesťročný som vyhral celoštátnu spevácku súťaž a odvtedy aj mnoho ďalších. Spev a hudba je môj život a preto mám neskutočný strach, že by som mohol mať postcovidové následky a problémy s dýchaním," prehovoril pre Topky.sk o svojich obavách.

Zdroj: Facebook D.K.

„Keď si zoberiete napr. pani Zagorovú ktorá zrušila koncerty v dôsledku práve problémov s dýchaním, je to nepredstaviteľné. Práve preto sa modlím, aby všetko dobre dopadlo. V tomto čase som mal byť už v štúdiu a nahrávať nový singel, trochu sa to posunie, ale verím že do konca roka, ak všetko dobre dopadne, vydáme aj môj nový singel a tiež pripravujem prvýkrát vlastnú kolekciu teplákových súprav," dodal na záver Dávid, ktorému prajeme skoré uzdravenie.