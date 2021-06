Nečakaná DOHRA útoku v Nitre: Podľa policajtov sa nestrieľalo… Známy Slovák tvrdí opak!

VIDEO: Takto sa Dj Mairee zabával v Nitre tesne pred útokom

Incident sa odohral v noci zo soboty na nedeľu, kedy sa DJ Mairee spolu so spevákom Dávidom Keyom a exfarmármi Máriom Rigóm a Beátou Bejbou Rusnákovou zabávali v jednom z klubov v Nitre. Celé to odštartovala krádež producentovej peňaženky. Partia zlodeja vypátrala a snažila sa ju získať späť.

Horor v Nitre: Slovenského DJ-a okradli a zmlátili... Padlo aj niekoľko výstrelov!

No potom začal horor. Agresívny mladík vytiahol zbraň a vystrelil... Aspoň tak osudné chvíle opisujú spomínaní aktéri. O to šokujúcejšie je vyjadrenie polície. Podľa tej sa počas večera vôbec nestrieľalo. „Na mieste incidentu mala jednému z aktérov vypadnúť plynová pištoľ, ktorá však nebola nabitá. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj na kamerách Mestskej polície v Nitre,“ povedala policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Zdroj: Instagram DJ Mairee

DJ Mairee aj ostatní účastníci však tvrdia niečo iné: „100% tá zbraň minimálne 1x vystrelila a keď polícia bude chcieť vedieť pravdu, tak ju vedieť určite bude!“ Producentovi dokonca do schránky prišla správa, v ktorej adresát poukazuje na dieru v mikine útočníka. „Videl som X príspevkov, ako vraveli, že zo zbrane sa nestrieľalo. Ale ten chalan mal prestrelenú mikinu. lebo ju mal natianutú a keď ju vyberal, tak vystrelila. Mal v nej iba jeden náboj,“ poukazuje na detail neznámy človek.

Polícia tak zháňa všetkých svedkov incidentu, ktorí by mohli dosvedčiť, čo sa v osudných chvíľach pred pubom dialo. „Prosím vás, všetci, čo ste boli v Nitre a počuli či výstrel/výstrely alebo čokoľvek, tak ozvite sa, lebo polícia potrebuje svedkov. Lebo na kamerách údajne nie je nič vidieť, takže treba to dokázať, čo sa stalo a treba urobiť všekto pre to, aby bolo na uliciach bezpečnejšie. Takže všetci, ktorí ste tam boli a videli ste to, ozvite sa,“ vyzýva Mairee na svojom Instagrame.

Ten ešte v nedeľu tvrdil, že na páchateľa trestné oznámenie podávať nechce a vyzeralo to tak, že z celého incidentu vyviazne bez akéhokoľvek trestu. Medializácia útoku a masívne šírenie po sociálnych sieťach však zapríčinili, že polícia sa o prípad začala viac zaujímať.

Zdroj: Instagram DJ Mairee

Celé vyjadrenie polície:

„Hliadkam mestskej polície prítomní, značne zrejme alkoholom ovplyvnení poškodení občania oznámili, že v prevádzkarni pubu došlo údajne k viacerým krádežiam a lúpeži osobných vecí osobou, ktorá sa v čase nášho príchodu anchádzala už na Mostnej ulici a z miesta sa snažila rýchlo odísť. Po dostihnutí tejto osoby a následnom preverovaní udalosti osoba potvrdila, že sa u nej tieto veci nachádzajú a hliadke mestskej polície vydala kradnuté veci, peňaženku s finančnou hotovosťou, osobné doklady okradnutých a lúpežou odcudzený zásobník do plynovej pištole. Z dôvodu, že sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu, vec si prevzala prítomná hliadka PZ SR,“ uviedol zástupca náčelníka MsP v Nitre Pavel Sabo.

„21-ročný muž z Galanty mal odcudziť peňaženku s dokladmi, ktorá bola následne vrátená majiteľovi. Ten si obsah peňaženky skontroloval a nič v nej nechýbalo. Na mieste incidentu mala jednému z aktérov vypadnúť plynová pištoľ, ktorá však nebola nabitá. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj na kamerách polície v Nitre,“ uviedla hovorkyňa KR PZ v Nitre Renáta Čuháková.

Čo sa v osudné chvíle dialo? Opísal nám to spevák Dávid Key:

„My sme sa zabávali, ľudia sa s nami chodili fotiť, len Mairee si zrazu všimol, že mu zmizla peňaženka. Ja som videl, že sa tam motá jeden chlapec. Ešte som sa pýtal Bejby, či patrí k nám. Mairee hľadal peňaženku, tak som ho zobral, že poď so mnou, ja asi viem, kto to bol.

Našli sme ho pred klubom, išli sme za ním, najprv sme ho poprosili, ale stále zatĺkal, že ju má, tak sme mu ju išli vytiahnuť a začal strieľať. Asi meter od nohy strelil. Tak sme sa rozutekali. A potom napadli Maireeho. Ja som začal kričať, nech nám pomôžu ľudia a volal som políciu.

Tí prišli o dobrých 20-30 minút, my sme sa ho zatiaľ snažili zadržať. Potom prišlo asi 6 policajných áut,“ opísal nám nepríjemný zážitok Dávid Key, ktorý bol v nitrianskom pube s DJ Mairee.