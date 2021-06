Z hviezdy Luneticu troska: Prehnal to s pervitínom… Po Prahe behal NAHÝ, zatkla ho zásahovka!

PRAHA - O hviezde najznámejšieho českého boybandu Lunetic, Martinovi Kociánovi (47), je známe, že roky bojuje s drogovou závislosťou. V roku 2019 dokonca jeho kolegom došla trpezlivosť a z kapely ho nemilosrdne vyhodili. Potom sa spevák snažil sekať dobrotu, no dlho mu to nevydržalo. Prehnal to s pervitínom a po Prahe behal nahý. Zatkla ho zásahovka a skončil v blázinci!

Ešte pred rokom a pol Marin Kocián zo známej chlapčenskej skupiny Lunetic radil svojmu závislému kolegovi Vítovi Starému zo skupiny Mandrage, ako fetovať a vyzerať dobre. Svojím provokačným statusom na Facebooku však 30-ročného Čecha chcel naviesť skôr k tomu, aby s drogami skončil.

Martin Kocián sa ešte začiatkom roka 2020 snažil dohovoriť Vítovi Starému, aby s drogami prestal. Zdroj: FTV Prima

„Základom všetkého je chuť zmeniť svoj život a disciplína. Kto chce, môže sa z toho dostať a ja tomu talentovanému chalanovi fandím, kedykoľvek sa na mňa môže obrátiť,“ povedal vtedy pre eXtra.cz. No v jeho prípade to bolo v zmysle starého známeho: vodu káže, víno pije. Len pár mesiacov po svojich uvedomelých slovách totiž do svojej závislosti opäť tiež spadol.

Aktuálne sa Martin snaží znova vrátiť na výslnie, a tak opäť seká dobrotu. Pre český portál eXtra.cz však otvorene prehovoril o najťažších chvíľach, ktoré v spojitosti s drogami prežil len minulé leto. „Bol som veľmi blízko od predávkovania,“ priznal 47-ročný Kocián.

„Posledné leto som mal po prvýkrát v živote toxickú psychózu. Je to ako delirium tremens, ale u narkomanov. Neodhadol som skrátka dávkovanie pervitínu. Ležal som v tme na lúke v Prahe na Hájoch a myslel som si, že som na mravenisku. Preto som sa vyzliekol donaha a vybehol som na sídlisko,“ opisuje osudné chvíle exhviezda Luneticu.

Martin Kocián bol hviezdou známeho českého boybandu Lunetic. Zdroj: predpredaj.sk

„Bol to hotový Discopříběh. Asi po polhodinovom behaní som sa našťastie upokojil, pochopil, že to bola len psychóza, a začal som riešiť svoju existenciu. Pri kontajneroch som jedného pána poprosil, aby mi požičal telefón a zavolal som si sanitku. Odviezli ma do nemocnice v pražskej Krči,“ pokračuje Kocián.

„Ráno mi dali šľapky a kraťasy a pustili ma. Ale nemohol som ísť do Prahy bez peňazí, bez ničoho, ešte úplne mimo. To by som nezvládol. Tak som sa potom zabarikádoval na záchode s kytičkou a perom v ruke. Prišla ma zatknúť zásahovka a odviezli ma na detox do Bohníc,“ prekvapuje spevák, ktorý tam musel zotrvať minimálne 10 dní.

„Mal som podmienku, takže bolo treba, aby som tam bol aspoň 10 dní, aby mi to nepremenili na nepodmienečný trest. Ale prišiel som za to divadlo o vodičák. Trvalo mi ďalších 10 mesiacov, než som ho cez psychológov a psychiatrov dostal späť. Musel som ich presvedčiť, že som v poriadku,“ dodal Martin. Tak snáď mu tentokrát to sekanie dobroty vydrží dlhšie... V ideálnom prípade už navždy!