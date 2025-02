Problémový spevák ŽOBRE o návrat do Luneticu: Dostal už 5 ŠANCÍ... Uff, chalani majú jasný názor!

Martin Kocián (Zdroj: Vlado Anjel)

Lunetic tento rok oslávi 30. výročie od založenia a pri tejto príležitosti kapela plánuje koncertnú šnúru, ktorá vyvrcholí v pražskom O2 universum. Tej by sa rád zúčastnil aj problémový spevák Martin Kocián, ktorého v roku 2019 z kapely vykopli. Roky bojoval so závislosťou na návykových látkach a pred 6 rokmi bez ospravedlnenia nedorazil na koncert.

No teraz opäť žobre o návrat. „Mám chalanov najradšej zo všetkých, začínali sme spolu a dúfam, že nie sú takí blízni, aby ma tam dali na jednu pesničku. Chcel by som tam byť celý koncert. Určite to bude dobré. Šanca je vždy a ja o ňu stojím. Keby som o ňu nestál, tak by som bol mimo,“ povedal portálu Expres Kocián.

„Keď sa esám niekam vtieram už štiestykrát a oni hovori anie. Teraz je situácia, že by to bolo logické a ja sa tomu nebránim. Peniaze z tej akcie by som dal mame. Peniaze riešim ako druhotnú vec, preto som taký, aký som. Nebudem to robiť kvôli peniazom. Pokúsim sa nájsť lásku k hudbe a fanúšikom,“ dodal spevák a zavtipkoval.

„Chalani sú na dovolenke, pôvodne som myslel, že ich vykradnem. Mal som dodávku a všetko pripravené, ale vďaka tomu, že je tento koncert, tak som ich vykradol, majú to doma naložené a makajú na tom,“ dodal. Zvyšní chalani z kapely však majú na vec jasný názor. Kolega Václav Jelínek však pre iDnes prezradil, že by sa musel stať zázrak, aby mu dali ďalšiu šancu.

„Ja som to navrhoval, bol by som pokojne pre to, aby prišiel na jednu pesničku ako hosť, pretože to s nami zažil tých 30 rokov a aj voči nemu by to bolo fér. Ale stále to preberáme, aby sa tam potom nestalo niečo, čo by sme nedokázali pred ľuďmi ukočírovať,“ priznal otvorene Vašek. No a Aleš Lehký bol oveľa ráznejší. „Tie posledné roky, kedy sme mu dali už päť šancí, už to bolo skôr na škodu. Nielen pre kamarátstvo, to predovšetkým, ale aj pre biznis. Prajeme Martinovi šťastie a snáď sa našiel. Už je to pre nás uzavreté a koncertujeme. Ľudia si zvykli, takže sme s našou kapelou šťastní a je to v pohode,“ dodal.

