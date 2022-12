Smutný osud závislej českej hviezdy (33): Museli mu AMPUTOVAŤ NOHU!

Pre mnohých ľudí môže byť náročné vyrovnať sa so "slávou" a veľkým záujmom verejnosti. Najmä, ak ide o introvertného človeka. To sa zrejme stalo osudným aj mladému českému spevákovi Vítovi Starému zo skupiny Mandrage. Pred tromi rokmi sme na Topkách písali o hrôzostrašných fotkách, ktoré vtedy obleteli české médiá.

Vít na nich vyzeral strhane, vychudnuto, zuby mal pokazené... Mnohí si vtedy urobili jasný obraz o tom, čo sa s ním deje. Neskôr to už ani sám netajil. Kvôli ťažkej závislosti od pervitínu nakoniec prišiel aj o prácu, kapela Mandrage musela kvôli jeho indispozícii náhle rušiť koncerty a nakoniec sa úplne rozpadla...

Vtedy sa Vít rozhodol so svojimi démonmi začať bojovať a nastúpil do liečebne pre drogovo závislých a so striedavými úspechmi sa mu darilo vrátiť do života. Vtedy sa však ozvali ďalšie následky jeho ťažkej závislosti - lekári mu diagnostikovali silnú cukrovku.

„Víťa má bohužiaľ zanedbaný diabetes. Teraz už k doktorom chodí, ale roky na to kašľal. A kvôli komplikáciám s ním bohužiaľ musel skončiť v práci. Chodí chudák o paličke, hrozí mu aj invalidný vozík,“ prezradil eXtra.cz ešte začiatkom roka Starého kamarát. A bohužiaľ, naplnil sa ten najhorší možný scenár.

Akákoľvek snaha lekárov bola totiž márna a rozvíjajúci sa diabetes sa nepodarilo zastaviť. Odborníci preto museli siahnuť po radikálnejšom chirurgickom riešení. „Víťovi museli amputovať časť nohy. Je silný diabetik a už to nešlo inak,“ povedal českej Sedmičke dobre informovaný zdroj z okolia speváka. Aktuálny stav však vôbec nepomáha jeho psychike a liečeniu zo závislosti.

„Celá tá záležitosť je veľmi citlivá. Víťa to nenesie dobre,“ povedal eXtra.cz zdroj. Mnohí sa preto obávajú, nech amputácia nie je impulzom k tomu, aby rezignoval na život a podľahol depresiám. „Víťa je z tej amputácie úplne hotový,“ dodal ďalší zdroj. Tak snáď túto situáciu zoberie ako tvrdé ponaučenie, aby sa k svojmu telu a zdraviu začal správať zodpovednejšie.