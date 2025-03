Fekálny TRAPAS speváka z Luneticu: Pred zrakmi divákov ZATLAČIL a... ZHNEDLI mu šortky!

Martin Kocián (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Ups, pri spomienke na tento moment sa bude zrejme ešte dlho červenať! Reč je o bývalom členovi skupiny Lunetic, Martinovi Kociánovi. Počas zápasu so spevákom Sámerom Issom v klietke Clash of the stars, si totiž vyrobil fekálny trapas... Zatlačil na súpera a zhnedli mu šortky!

Nedávno sme na Topkách informovali, že by sa vyhodený člen skupiny Lunetic Martin Kocián rád vrátil do partie. Čoskoro kapela odštartuje svoje turné k 30. výročiu od založenia, ktoré vyvrcholí v pražskom O2 universum. Zatiaľ sa "napravený" spevák venuje zápaseniu v organizácii Clash of the stars.

Aj v sobotu mal zápas so spevákom Sámerom Issom. No nielen, že musel predýchať prehru, ale aj veľký trapas. Pri zápase so seba bývalý člen Luneticu zjavne vydal úplne všetko... A to doslova. Keď totiž v jednom momente na svojho súpera zatlačil, okrem sily zo seba vytlačil zjavne aj čosi iné - na žltých šortkách sa totiž objavil hnedý fľak.

Veď pozrite sami... Ups!