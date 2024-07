Obrovský úspech známeho Slováka: Dotiahol to až... Wau!

Úspech na Tommorowlande (Zdroj: Archív M.S.)

Miroslav Svatý alias DJ Mairee má obrovský talent. Hudba mu prirástla k srdcu a dlhé roky na jeho mixy tancujú stovky ľudí. Aktuálne sa nachádza v Belgicku na festivale Tommorowland, ktorý je jeden z najväčších a najprestížnejších elektronických tanečných hudobných festivalov na svete. Prvýkrát sa uskutočnil v roku 2005 a odvtedy sa stal globálnym fenoménom, ktorý priťahuje návštevníkov z celého sveta.

Je známy svojou pôsobivou produkciou, vrátane extravagantných scén, svetelných a laserových šou, ohňostrojov a tematických dekorácií. Na festivale vystupujú najznámejší DJi a producenti elektronickej hudby. Túto príležitosť dostal aj spomínaný slovenský DJ Mairee, ktorý svoj celý set pred tisíckami návštevníkov zahrá už o 6 dní. No ešte predtým... Má za sebou obrovský úspech. Dostal sa na hlavné pódium a zahral si po boku známej krásky Anouk Matton.

„Snívam stále, alebo sa toto naozaj deje v roku 2024? Naozaj nedokážem opísať všetky tie neuveriteľné pocity, emócie a zimomriavky, ktoré práve prežívam, ale čo vám musím najprv povedať je, že nikdy nezabudnem na všetkých vás, ktorí ste mi pomohli, aby som tu mohol byť VEĽKÉ VEĽKÉ ĎAKUJEM a... Drahí ľudia z Tomorrow, nezabudnite, že si môžete užiť celé vystúpenie MAIREE ONLY na Tomorrowlande budúcu nedeľu,“ napísal na sociálnu sieť Instagram. Podporili ho známe tváre ako Majk Spirit, Majself či Andrea Pomeje. „Maire, z celého ti to prajem! Zaslúžiš to.. a vôbec nie kvôli šťastiu, ale kvôli nepretržitej práci! Užívaj a vstrebávaj pocity - to potom uchová spomienky silný na celý život!" odkázala mu česká DJ-ka.