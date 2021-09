Vážna NEHODA slovenského dídžeja: Auto na šrot... Následky do konca života!

BRATISLAVA - Chvíľka nepozornosti či krátky mikrospánok za volantom a tragédia je na svete. Na vlastnej koži to okúsil aj známy hudobný producent Miroslav Svatý (29) alias DJ Mairee. V týchto dňoch uplynuli presne 4 roky od hrozivej autonehody, pri ktorej sa známy Slovák doslova druhýkrát narodil. Zverejnil fotky zošrotovaného auta a priznal, že nepríjemné zdravotné následky bude mať zrejme už do konca života!

29-ročný rodák zo Svätého Jura pred štyrmi rokmi poriadne potrápil svojho anjela strážneho. V septembri 2017 mal totiž na diaľnici D1 autonehodu, pri ktorej utrpel vážne zranenia. Auto, v ktorom sa viezol, išlo rovno do šrotu a on skončil v nemocnici - doslova sa druhýkrát narodil. Práve v týchto dňoch oslavuje DJ Mairee svoje "4. narodeniny." A pri tejto príležitosti si na osudné chvíle zaspomínal.

Strašná nehoda známeho dídžeja (26) pri Trnave: FOTO Uzatvorená D1, bojuje o život

„4. narodeniny chcem osláviť viac, ako ktorékoľvek predtým. Chcem poďakovať, vážiť si a sám pred sebou pokorne prijať to, čo sa vlastne vtedy stalo. Všetko je tak, ako malo byť a aj keď to totálne zastavilo moje sny a poznačilo to moje zdravie snáď do konca života, spravilo ma to lepším a silnejším človekom a práve preto toto chcem dnes osláviť,“ vyjadril sa k hrozivému momentu z minulosti.

Zdroj: Instagram DJ Mairee

Zdravotné problémy, ako spomenul, ho prenasledujú aj roky po nehode a zrejme ho budú trápiť už doživotne. Minulý rok sme na Topkách písali o spazmách, teda bolestivých uzlíkoch vo svaloch, ktoré sa mu tvoria v nohách. V novembri dokonca musel podstúpiť chirurgický zákrok kvôli zabudnutému črepu z rozbitého čelného skla. Ten sa mu po troch rokoch začal prerezávať cez kožu na ruke.

Zdroj: Instagram DJ Mairee

„Ďakujem všetkým tým, čo vtedy stáli pri mne, vážim si každý jeden deň, ktorý môžem odvtedy prežiť a prijímam môj život taký, akým je bez ohľadu na to, že denno-denne pracujem na tom, aby bol lepším. Majte všetci pekný deň a dávajte na seba pozor!“ dodal hudobný producent, pre ktorého tieto slová už dávno nie sú iba frázou. Stačí sa pozrieť na fotky z osudných chvíľ, z ktorých doslova mrazí!

Zdroj: Instagram DJ Mairee