Horor v Nitre: Slovenského DJ-a okradli a zmlátili… Padlo aj niekoľko výstrelov!

VIDEO: Takto sa DJ Mairee zabával v Nitre tesne pred útokom

Známy slovenský DJ Mairee sa v sobotu v noci delil so svojími fanúšikmi o zábery z párty, ktorej sa zúčastnil spolu so svojími priateľmi. Večer trávil v istom podniku v Nitre... No v istom momente sa zábava zvrtla na drámu. Známy Slovák totiž okolo tretej ráno zistil, že mu niekto ukradol peňaženku.

Zlodeja sa mu podarilo nájsť, no potom to prišlo. Začal horor. „Bohužiaľ, pri komfrontácii tento páchateľ vytiahol zbraň a padlo aj niekoľko výstrelov. Následne, keď sa nám podarilo ho odzbrojiť, som sa pokúsil dohovoriť mu, aby mi peňaženku vrátil beztrestne a odišiel,“ opísal dramatické chvíle Mairee.

Zlodej mu však peňaženku vrátiť nechcel... Zatĺkal. „V momente, keď som ho chytil a začal prehľadávať, dobehol jeho spolupáchatel a napadol ma z boku, tak aby som sa nemohol brániť,“ prekvapuje svojimi slovami dídžej, ktorý aj zverejnil zábery svojho opuchnutého a podliateho oka. „Vďaka odvážnym okoloidúcim sa nám podarilo páchateľov zadržať a mobilizovať políciu,“ prezradil producent, ktorý sa viackrát poďakoval ľuďom, ktorí mu v tej chvíli pomohli.

VIDEO: DJ Mairee napriek strelbe, vyhrážkam a napadnutiu tresné oznámenie podať nechce

No tým to vôbec neskončilo. „Po ich zadržaní prišli ‛mafiánske‛ vyhrážky páchateľov a povzbudenie okoloidúcich áut, kde zjavne sedeli ďalší členovia ich gangu (pravdepodobne ozbrojení) a nechýbali výhražné gestá ‛si mŕtvy‛ a podobne,” šokuje Mairee. No napriek tomu, na útočníka ani jeho skupinu trestné oznámenie podávať neplánuje.

Má na to aj vysvetlenie. „Páchatelia boli riešení na mieste políciou, bolo tam niekoľko áut Mestskej polície, štátni, PMJ a bolo tam naozaj veľa ľudí, ktorí to videli a budú o tom rozprávať. Tento gang je v Nitre známa firma a verte mi, vďaka tomuto príspevku budú oveľa viac potrestaní ako trestným oznámením, na základe ktorého dostanú po 2-3 rokoch súdenia sa maximálne tak podmienku,“ prekvapuje dídžej.

Za svoj postoj si však od svojich sledovateľov vyslúžil slová kritiky. „Je ľahké to súdiť, keď s takými oznámeniami nemáte praktické skúsenosti. ( Ja žiaľ už áno),“ dodal Mairee, ktorý svoje dôvody podrobnejšie vysvetlil v nahrávke. V konečnom dôsledku z jeho rozprávania vyplýva, že sa mu nechce so zlodejmi roky doťahovať, aby napokon za svoj čin dostali len podmienku. Celé si to môžete vypočuť vo videu vyššie!