Obrovská zmena v Desmode: KULY SKONČIL... Nahradil ho tento Superstarista!

„Zmeny neobišli ani našu kapelu. Predstavy o jej budúcnosti sa medzi nami začali rozchádzať, a tak sa niektorí členovia ( Synči, Duško, Martin ) rozhodli kráčať svetom hudby inou cestou. Bolí to, ale rešpektujeme ich rozhodnutie.A preto jedno želanie za nás všetkých: Držme si palce, prajme si veľa úspechov a verme že zo zmien ktoré sa udiali, sa budeme tešiť nielen my, ale aj ľudia ktorí majú našu hudbu a naše piesne radi," šokoval v apríli Desmod vyhlásením na oficiálnej stránke na Facebooku, pričom okrem troch spomínaných muziakntov skupinu opustil aj Rasťo Tomek.

Pozrite si rozhovor s Kulym v čase, keď v kapele ešte všetko fungovalo:

Príčinou odchodu nahnevaných členov mal byť priamo líder kapely Kuly, s ktorým vraj mali spoločné nezhody. "Odídenci" už vtedy avizovali, že majú stále právo fungovať pod značkou Desmod a pokiaľ si bude chcieť tento názov ponechať aj strana, na ktorej čele stojí Kuly, je celkom možné, že vzniknú dva Desmody. A zdá sa, že to tak aj bude fungovať.

Podľa bývalých členov pôvodného zoskupenia je príčinou ich odchodu z kapely samotný Kuly Zdroj: Jan Zemiar

Kapela v ktorej spolupracujú nahnevaní muzikanti, si už namiesto Mária Kollára našla nového speváka. Stal sa ním Robo Šimko, ktorého si verenosť môže pamätať zo Superstar. „Vyberali sme speváka, ktorý má energiu, z ktorého ide pozitivita, ktorý to robí srdcom. Samozrejme, bolo tam veľa mien, ale postupne sa nám osvedčil so všetkými atribútmi Robo,“ priznali pre cas.sk hudobníci, ktorí sa so spevákom poznajú približne 14 rokov.

Novým spevákom Desmodu je bývalý superstarista Robo Šimo Zdroj: Instagram Massriot

A čo teda názov? Mena Desmod sa rozhodne vzdať nemienia. „Toto je ešte vec, ktorá nie je uzavretá. Prioritou bol spevák. Určite budeme pokračovať pod menom Desmod, pretože nielen pesničky, ale aj autori týchto pesničiek sú ľudia, ktorí sú v tejto zostave. Preto nie je dôvod, prečo by sme nepokračovali ako Desmod. Už len kvôli fanúšikom to chceme vymyslieť tak, aby sme sa odlíšili od druhého - Kulyho a spol.," píše sa v ich vyjadrení na spomínanom portáli.