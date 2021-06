VOJNA v Desmode pokračuje: Kuly predstavil NOVÚ kapelu a kopol si do odídencov!

BRATISLAVA - Napätie neutícha! Nie je tajomstvom, že úspešná formácia Desmod sa po dlhých rokoch rozpadla. Vznikli tak dve nové kapely, ktoré sa slávnej značky nemienia vzdať. Tá skupina, v ktorej aj naďalej ostáva frontmanom Mário Kuly Kollár, zavítala v stredu ráno do jojkárskych Ranných novín a v priamom prenose predviedla, ako im to s novými členmi spolu ladí.

Zostava kapely Desmod predtým, než sa rozpadli na dve formácie. Zdroj: Jan Zemiar

Kuly sa netajil tým, že pociťoval miernu nervozitu. Keď ale predstavoval nových členov Desmodu, neodpustil si vtipné poznámky smerom ku konkurenčnému Desmodu. V ňom je spevákom bývalý superstarista Robo Šimko z Rožňavy. „Toto je Mirka Šimková a pochádza z Rožňavy. Aaaa, nie! Je to Košičanka,” poznamenal s pobavením Kuly, ktorý narážal presne na to, že Mirka a Robo majú rovnaké priezvisko.

VIDEO: Kuly predstavil nových členov svojho Desmodu.

Thomas Puskailer, ktorý v Ranných novinách rieši šoubiznisové záležitosti, bol zvedavý, ako to vlastne s dvoma Desmodmi bude fungovať. „To by sme aj my chceli vedieť. Ale uvidíme, no. Čas ukáže,” reagoval Kuly.

VIDEO: Rozhovor s Kulym o plánoch vynovenej formácie Desmod.

Kapela divákom Ranných novín tiež predviedla, ako im to spolu ladí. Pozrite si VIDEÁ a vyjadrite svoj názor v ankete a diskusii.

