Kuly po rozpade kapely v Milujem Slovensko: Vyjadril sa k dvom Desmodom… Je to KRAVINA!

BRATISLAVA - Po druhej vlne pandémie koronavírusu, koncom apríla tohto roka si Desmod pre svojich fanúšikov pripravil nepríjemný šok. Po 23 rokoch sa kapela rozpadla. Po čase vznikli dva samostatné Desmody - jeden s pôvodným spevákom Kulym (50) a druhý s Robom Šimkom (32). Dlhoročný frontman obľúbenej kapely teraz v šou Milujem Slovensko prezradil svoj názor na to, že sú dve kapely s rovnakým názvom... Je to KRAVINA!

VIDEO: Kuly prehovoril o rozdelení kapely

Piatkové večery na obrazovkách verejnoprávnej RTVS patria obľúbenej relácii Milujem Slovensko. V tej sa pravidelne objavujú zaujímavé tváre verejného života. Jedným z hostí bude dnes večer aj dlhoročný frontman kapely Desmod Mário Kuly Kollár. No a kapitán tímu Dano Dangl to využil.

Pred pár mesiacmi bolo totiž okolo speváka a jeho kapely pomerne rušno - jeho bývalí kolegovia sa po dlhých 23 rokoch rozhodli osamostatniť a založili si vlastnú skupinu. Pri vymýšľaní názvu však neboli veľmi kreatívni - vznikol ďalší Desmod. Kuly sa tak nevyhol otázkam od Dana práve na túto tému.

A priblížil nielen to, čo sa stalo, ale aj čo si o celej situácii myslí. „Teraz sme sa rozdelili. My tomu hovoríme, že sme sa rozdelili, a tak existuje jeden Desmod a druhý Desmod. Je to kravina, ale existuje!“ povedal na rovinu Kuly. Viac vo videu vyššie!

Mário Kuly Kollár je hosťom v dnešnom Milujem Slovensko. Zdroj: RTVS

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}