Šokujúce slová exmilenky Felixa Slováčka: Vulgárne SMS a vyhrážky od Dády… Odmieta sa liečiť!

PRAHA - Plánovali dať spoločné vyjadrenie, ale... Nakoniec sa Lucie Gelemová (38) rozhodla, že rozchod s o 40 rokov starším hudobníkom Felixom Slováčkom (77) potvrdí sama. Českému Blesku dala siahodlhé vyjadrenie, v ktorom viackrát šokovala. Od manželky svojho ex Dády Patrasovej (65) vraj dostávala vulgárne SMS a vyhrážky a... Odmieta sa vraj liečiť!

VIDEO: Vystúpenie Felixa Slováčka na vernisáži Lucie Gelemovej v roku 2018

O rozchode Felixa Slováčka a o 40 rokov mladšej milenky Lucie Gelemovej sa hovorilo už od konca minulého roka. Špekuláciám napokon prihralo aj nejasné vyjadrenie Felixa Slováčka. „S Luciou sme spolu 7 rokov, takže nejaká zmena nastala. Či sme sa rozišli? Áno aj nie,“ povedal v týchto dňoch hudobník.

A hoci dvojica pôvodne plánovala dať k tejto téme spoločné vyjadrenie, po tomto Felixovom vyhlásení sa maliarka rozhodla prehovoriť sama. No nielen, že všetko potvrdila, ale rozhodne si nedávala ani servítku pred ústa. V podstate naložila svojmu ex, aj jeho stále zákonitej manželke.

„Ohovárania, intríg a veľa zlého od jeho súčasnej manželky, ktorá seba aj mňa dlhé roky šírením klamstiev v bulvári zviditeľňuje, som si v tomto vzťahu užila až dosť,“ vyhlásila Gelemová. „D. Patrasová mi navyše okrem iného od roku 2015 zasahuje aj do súkromia, a to zasielaním výhražných a vulgárnych SMS správ, ktoré často evidentne nepíše za triezva,“ pokračuje Lucie.

Život je podľa jej slov krátky a ona ho už nechce ďalej tráviť v takomto toxickom prostredí. Zároveň vyvrátila, že by sa Felix chcel vrátiť k manželke. „Ja a jeho najbližší vieme, že Felix návrat k svojej súčasnej, druhej manželke rozhodne nechystá, pretože D. Patrasová sa stále odmieta liečiť... Slovami Felixa: No, to je ta samá písnička,“ prekvapuje Gelemová.

Lucie Gelemová tvorila so Slováčkom pár 7 rokov. Zdroj: Jan Zemiar

Pred siedmimi rokmi vraj vstupovala do nefunkčného manželstva, hoci bolo z rôznych dôvodov na verejnosti prezentované inak. „Predpokladám, že mi napriek tomu bude opäť intenzívne obúchavané o hlavu, že som údajne rozbila rodinu,“ pokračuje Lucie, ktorá sa rozhodla po tom všetkom vzťah s hudobníkom ukončiť.

„Dlhý čas som naivne verila v zmenu a pravdu. Nestalo sa tak a ja si volím inú cestu, kde Felix napriek všetkému zostáva navždy súčasťou môjho života, teraz však vo vzťahu priateľskom,“ dodala dlhoročná milenka Felixa Slováčka, Lucie Gelemová. Tá by si v blízkom čase chcela založiť rodinu a žiť na vidieku v južných Čechách, odkiaľ pochádza.