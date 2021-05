Patrasová po manželovom (77) ROZCHODE s milenkou (38): Vracia úder… Tvrdý odkaz Gelemovej!

PRAHA - O rozchode Felixa Slováčka (77) a jeho o 40 rokov mladšej milenky Lucie Gelmovej (38) sa špekulovalo už niekoľko mesiacov. Až v týchto dňoch to však tmavovláska verejne potvrdila. A vo vyjadrení poriadne naložila aj manželke svojho ex, Dáde Patrasovej (65). Tá teraz sokyni vracia úder!

VIDEO: Vystúpenie Felixa Slováčka na vernisáži Lucie Gelemovej v roku 2018

Dalo sa čakať, že vyjadrenie Lucie Gelemovej, v ktorom sa pustila aj do manželky svojho expartnera Felixa Slováčka, vyvolá len ďalšie reakcie. Hoci v ňom brunetka tvrdí, že chce začať nový život ďaleko od toxického prostredia, svojím vyjadrením dala Dáde Patrasovej len príležitosť na ďalšie zbytočné doťahovačky.

„Ohovárania, intríg a veľa zlého od jeho súčasnej manželky, ktorá seba aj mňa dlhé roky šírením klamstiev v bulvári zviditeľňuje, som si v tomto vzťahu užila až dosť,“ vyhlásila Gelemová. „D. Patrasová mi navyše okrem iného od roku 2015 zasahuje aj do súkromia, a to zasielaním výhražných a vulgárnych SMS správ, ktoré často evidentne nepíše za triezva,“ dodala Lucie.

Dokonca uviedla, že Felix sa k svojej zákonitej rozhodne vrátiť neplánuje, pretože sa Patrasová odmieta liečiť. Niet preto divu, že tieto jej slová nezostali bez odozvy. Známa česká herečka sa vyjadrila pre portál Expres.cz, kde rovnako otvorene naložila na oplátku Gelemovej.

„Stále je to bývalá milenka ženatého človeka a nemôže sa tváriť, akože boli vo zväzku, je to iba bývalá milenka. Ona samozrejme chcela svadbu a hoci si priať mohla čokoľvek, v manželstve musia byť dvaja,“ povedala spomínanému portálu Patrasová, čím naznačila, že Lucie si budúcnosť s Felixom maľovala na ružovo a jej predstava neodpovedala skutočnosti.

Lucie Gelemová a Felix Slováček tvorili pár dlhých 7 rokov. Zdroj: Instagram L.G.

Dokonca ani s rozchodom to podľa Dády nebolo tak, ako opisovala Gelemová. „On mi to naznačoval. Povedal mi: ‛Uvidíš v lete, počkaj do leta.‛ On by si prial, aby si niekoho našla a odišla. Neviem, či je tam nejaké vydieranie z jej strany. Nemôžem nič také povedať. Vzhľadom k minulým situáciám možno áno,“ dodala Dáda, ktorá manželovo súkromie nechcela veľmi rozpitvávať.

„Údajne sa s ňou chcel rozísť a ona ho vydierala, ale nechcem byť do toho zatiahnutá, ona je totiž nevyspytateľná a mohla by ubližovať mojej rodine a to ja nechcem,“ povedala herečka. Kvôli tomu vraj Felix aj odcestoval do Arménska. „Chcel odtiaľ vypadnúť, nátlak z druhej strany pre neho musel byť stresujúci. Myslím si, že sa on rozišiel s ňou, stále čakal, až si niekoho nájde. Na túto udičku sa ale už nikto nechytí,“ vyhlásila Dáda.

A či to s manželom opäť dajú dokopy? Vraj tomu necháva voľný priebeh. No má svoju hrdosť. Ich deti sa však rozchodu otca s milenkou tešia. „Felix mi dnes napísal: ‚No tak hurá!‛ Oni to privítali, odmietli sa s ňou akokoľvek stretnúť, manžel ich chcel dať dokopy, ale obaja povedali nie,“ uzavrela Patrasová.