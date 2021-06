Neverný Slováček (78): Milenke nasľuboval rozvod aj dieťa, ale... Veľký háčik!

Felix Slováček je síce ženatý s Dagmar Patrasovou, no posledných 7 rokov strávil po boku oveľa mladšej Lucie Gelemovej. Tá sa však rozhodla ho opustiť.

Zdroj: Jan Zemiar

Vo vzťahu totiž prirodzene riešili rozvod aj dieťa. No nevyšlo to. „Je pravda, že som to chvíľu zvažoval. Ale to my chlapi tak robíme, keď sa niečoho napijeme. To sme hrdinovia. Všetci sa rozvádzame, ženíme a chceme deti. Keď potom vytriezveme, tak sme zas niekde inde,” vyhlásil Felix pre Blesk. Najväčším háčikom ich vzťahu teda bolo, že za triezva si tieto veľké kroky proste predstaviť nevedel.

Napriek všetkému však na bývalú lkásku nezanevrel. „Milenecký vzťah skončil. Myslím ale, že tých sedem rokov sa mi zarylo hlboko do srdca a zostanú tam navždy. Lucie je skvelá žena... a priatelia, myslím si, budeme navždy,” povedal.