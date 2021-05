Kristína Kövešová spôsobila rozruch v obchode: FOTO Vytočila predavačku... Zavolala na ňu šéfa!

BRATISLAVA - Markizácka redaktorka Kristína Kövešová (36) sa za posledné roky stala doslova miláčikom slovenskej verejnosti a za svoju nebojácnosť a prácu v oblasti investigatívnej žurnalistiky už získala nejedno prestížne ocenenie. Z drsného prostredia, v ktorom sa väčšinou pohybuje, sa aktuálne presunula do štúdia zábavnej relácie 2na1. A opäť "dokázala" niečo, čo sa ešte nikomu nepodarilo!

Disciplína zvaná "uško" je jednoznačne najobľúbenejšou časťou šou 2na1. Adela s Danom sa počas diktovania nezmyselných pokynov do slúchadla vždy poriadne "vyjašia" a inak to nebolo ani v prípade Kristíny Kövešovej, ktorá bude hosťom dnešnej epizódy.

Takto sa Kristína kokošila na kuchynskej linke. Predavača požiadala, aby je pupka strčil prst. Zdroj: TV Markíza Temperamentnú brunetku poslali do štúdia s nábytkom, kde si mala vyberať novú kuchynskú linku. Vtípek moderátorov mal dve časti - v prvej Kristínu obsluhoval sympatický mladík, ktorý by si za svoju profesionalitu zaslúžil "metál". Redaktorke sa linku pokúšal predať aj napriek všetkým jej vrtochom, dokonca jej v rámci predajného "chtíču" neváhal strčiť prst do pupku, klebetiť o jej známych kolegoch či podliezať samotnú linku.

Zdroj: TV Markíza

Veľmi podobne sa v disciplíne uško v relácii 2na1 zachovali všetci, ku ktorým moderátori nastrčili "vyšinutú" celebritu. Profesionalita a spokojnosť je skrátka prvoradá, nech sa zákazník správa akokoľvek podivne. Lenže počas dnešnej epizódy budú diváci prvýkrát svedkom toho, ako to asistentka predaja nezvládne.

Predávajúca v obchode mala z Kristíny už na začiatku dosť. A to ešte netušila, čo príde ďalej. Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Už od samého začiatku slečna pôsobí akosi nevrlo, nekomunikatívne a pohľady, ktoré na Kristínu vrhala, nemožno označiť za veľmi príjemné. Redaktorka sa však jej reakciami nenechala rozhodiť a pokračovala v plnení pokynov. Potom však prišlo k prelomeniu pomyselnej hranice a predavačka to nezvládla.

Viac uvidíte vo videu vyššie!