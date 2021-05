Obrovský ŠKANDÁL MINISTERKY kultúry: Pofidérne manévre pri voľbách riaditeľa... Divadlo povolalo právnikov!

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) čelí obrovskému problému. Po tom, čo pred pár dňami do funkcie riaditeľa Novej scény vymenovala režiséra Petra Oravca, sa v divadle zdvihla obrovská vlna nevôle. V hlasovaní výberovej komisie totiž voľby vyhrala doterajšia riaditeľka Ingrid Fašiangová. A to rovno dvakrát. Aj napriek jej víťazstvu a skutočnosti, že mala pokračovať vo vykonávaní svojho mandátu, však ministerka po ďalších manévroch a zmenách v postupe hlasovania vymenovala jej konkurenta. Podľa zástupcov Novej scény tak obišla zákony.

„O riaditeľovi Divadla Nová scéna ministerka Natália Milanová včera protizákonne rozhodla bez zástupcu divadla. Napriek ukončenému výberovému konaniu na pozíciu generálnej riaditeľky Divadla Nová scéna, kde komisia odporučila ministerke kandidátku Ingrid Fašiangovú, 4. 5. 2021 ministerka kultúry rozhodla inak. Dôveru dala Petrovi Oravcovi, ktorý podľa bodového hodnotenia komisie skončil na druhom mieste,” znie v úvode oficiálneho vyjadrenia Divadla Nová scéna.

Natália Milanová vymenovala nového riaditeľa Novej scény. Rozhodla sa nevymenovať Ingrid Fašiangovú, a to aj napriek tomu, že zvíťazila v hlasovaní komisie. Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Ministerka po opakovanom úspechu Fašiangovej zakročila a z komisie stiahla Zuzanu Šebestovú. Tá už dlhé roky pracuje na Novej scéne, pričom do pozície zástupcu divadla v komisii bola riadne a oficiálne zvolená zamestnancami divadla. Problémom mala byť jej údajná neobjektívnosť. Paradoxom ale je, že ministerka jej miesto vo výberovej komisii na nového riaditeľa najprv bez problémov odklepla. Potvrdila transparentnosť jej zvolenia ako zástupcu za divadlo a bez pripomienok podpísala jej menovanie za členku komisie.

Problém s jej hlasom vznikol až v momente, keď riaditeľka Fašiangová aj vďaka jej hlasovacím bodom opätovne vyhrala voľby. Krátko nato Zuzanu Šebestovú z komisie stiahli a zmenili celý postup. „Po zvážení všetkých okolností sa ministerka kultúry Natália Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie členky v konflikte záujmov pri všetkých uchádzačoch. Takýmto spôsobom bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi,“ uviedol rezort kultúry.

Ingrid Fašiangová mala pokračovať vo vedení divadla. Rozhodnutie ministerky pobúrilo. Zdroj: Jan Zemiar

Podľa našich informácií malo byť údajným konfliktom záujmov to, že Šebestová má s Fašiangovou bližšie vzťahy, čo je však absolútne logické, keďže kým riaditeľka divadlo viedla, Šebestová ho zasa oficiálne zastupovala a starala sa PR komunikáciu. Obe ženy teda počas výkonu svojho mandátu štandardne profesionálne spolupracovali. V tomto smere by teda musel byť za "neobjektívneho" vnímaný v podstate zástupca divadla ako taký, nech by išlo o kohokoľvek.

To si zrejme povedala aj samotná ministerka, keď Šebestovej miesto v komisii pôvodne odobrila a názor zmenila až po prvých výsledkoch, čím prakticky zhodila celé rozhodnutie komisie. Šokujúce je, že Zuzana Šebestová ako jediný a pôvodne ministerkou schválený zástupca divadla, nemohla bodovať ani ďalších kandidátov. „Tieto čachre sú neuveriteľné. Celé to vyzerá tak, že hlasovanie aj všetky následné kroky boli prispôsobené tomu, aby miesto dostal konkrétny kandidát. Totiž, ak by do úvahy brali jej bodové hodnotenie ostatných kandidátov s výnimkou Fašiangovej, tej by stále aj tak patrilo prvé miesto. Zdá sa nám to teda účelové," dozvedeli sme sa od nášho zdroja na Novej scéne s tým, že divadlo sa rozhodlo konať a celú vec aj zvláštne postupy konzultuje s právnikmi.

K celej veci sa vyjadrila i riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová. Jej vyhlásenie uvádzame v plnom znení:

„Ako úspešná riaditeľka DNS, ktorej v auguste skončil 5-ročný mandát, som sa prihlásila do avizovaného férového, transparentného výberového konania. Odprezentovala som na ňom naše spoločné 5-ročné úspechy (viď. Projekt riadenia https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/vyberove-konanie-dns/) a nastavila vízie do budúcna. Napriek snahám zdiskreditovať moju osobu anonymami a inými podnetmi som sa vo výberovom konaní umiestnila na prvom mieste, o čom svedčí aj zatiaľ jediné rozhodnutie, ktoré som obdržala z MKSR 9. 4. 2021. Vzhľadom k snahám predsedníčky komisie postupovať podľa istého scenára, v ktorom som, žiaľ, nemala hrať hlavnú úlohu, sa po zverejnení pôvodnej zápisnice začali spochybňovať právne nepodložené náležitosti. Najprv to bol aritmetický priemer v hodnotiacej tabuľke, v ktorej ma 4 členovia zo 7-člennej komisie umiestnili na prvú pozíciu, na základe čoho bola opäť zvolaná komisia. Hlasovaním, že dominantným je bodové hodnotenie, som bola druhýkrát posunutá pani ministerke ako víťaz výberového konania. Včerajšie pozvanie pani ministerky som teda v súlade so zákonmi a Smernicou o výberom konaní brala ako potvrdenie môjho menovania. No nestalo sa tak. Napriek tomu, že zákon neumožňuje menovať iného kandidáta ako toho, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, zvrátila proces rozhodnutia komisie. Bez jej vedomia vylúčila z bodovania zástupcu DNS Zuzanu Šebestovú spochybnením jej účasti vzhľadom k údajnému konfliktu záujmov voči mojej osobe. Napokon však aj v prípade jej vylúčenia z môjho bodovania by prvá priečka naďalej patrila mne, preto sa rozhodla zrušiť jej bodovanie u všetkých účastníkov výberového konania, čím porušila nepárny počet členov komisie a zrušila účasť zástupcu organizácie, ktorá ju transparentne zvolila zo 4 navrhnutých kandidátov počtom 66 zo 101 hlasujúcich. O transparentnosti jej zvolenia rozhodla aj pani ministerka pred začatím výberového konania, čo demonštrovala podpísaním vymenovacieho dekrétu. Vyhodnotenie stredného konfliktu záujmu a prípadne zrušenie možnosti jej bodovania ako zástupkyne zamestnancov komisia v úvode celého výberového konania hlasovaním zamietla. Preto ma zarazil fakt včerajšieho de facto kompletného vylúčenia jednej členky komisie po ukončenom výberovom konaní, čím sa účelovo zmenili výsledky výberovej komisie (podotýkam bez ich vedomia) a zmenil sa tak celý, smernicou nastavený proces “transparentného” konania, aby sa na prvé miesto dostal iný kandidát. Celú záležitosť budem riešiť právnou formou.“