Nebojácna Kövešová o svojej práci: Do dôchodku pôjdem, až keď zavriem TOHTO!

Redaktorka Kristína Kövešová sa venuje naozaj náročným kauzám, no nevyhýba sa ani spoločenským udalostiam. Spolu s Alešom Mlátilíkom sme ju stretli aj na nedávnych Bratislavských módnych dňoch.

O svojej práci investigatívnej novinárky prezradila, že je veľmi náročné si nebrať niektoré veci osobne. ,,Je to ťažké, dokážeš si nebrať osobne, keď sa ti rozplače dieťa? Keď vidíš, ako kriminálnikov na Slovensku prepúšťajú na slobodu? Ako u nás nefunguje to, čo by malo fungovať – základné piliere právneho štátu? Keď tí ľudia plačú, kričia? Naozaj, tá nespravodlivosť je veľmi citeľná a ja to zažívam najmä, keď som s tými obeťami, a ktoré sa ma stále pýtajú, že Kikuš prečo?“ vyjadrila sa pre Topky. Kövešová.

Zároveň dodala, že novinári sú tu preto, aby sa usilovali vymôcť spravodlivosť, sú tu práve pre ľudí a vtedy, keď vedia poskytnúť pomôcť, má to podľa jej slov zmysel ,,Keď sa zavrel nejaký sexuálny predátor a potom príde za tebou dieťa, ktoré ťa objíme alebo tí rodičia ti poďakujú, ja som s nimi doteraz v kontakte, naozaj máme veľmi priateľské vzťahy. Oni sú takou mojou novinárskou rodinou, lebo ja ich veľmi obdivujem,“ uviedla Kövešová a zároveň priznala, že i keď pri tejto práci musí mať čistú hlavu, niekedy to na ňu doľahne.

Počas svojej práce investigatívnej redaktorky Kristína zažila mnoho prípadov, pričom ale ani na jeden z nich nezabudla. A pokračuje ďalej! „Keď zavriem tohto, keď pôjdu sedieť títo, a keď odhalíme toto, a keď konečne budem môcť povedať toto, tak vtedy pôjdem do dôchodku,“ povedala Kristína. Mnohé jej kauzy ešte nie sú doriešené, naše súdnictvo je v súčasnosti naozaj pomalé, a preto to potrvá podľa jej slov aj niekoľko rokov.

V našom rozhovore sa tiež vyjadrila k hejterom, ktorí dokážu šikanovať obete. Vypočujte si to vyššie vo videu.