Markizácku šou 2na1 zasiahla situácia na Ukrajine: Hostia ODMIETALI pozvanie... BÁLI SA prísť na Slovensko!

Šou 2na1 je zárukou televíznej zábavy. Verejne známe tváre tam totiž máme možnosť spoznať vo svetle, v akom ich nepoznáme. O to sa svojimi dobre premyslenými "bránami" - teda úlohami - starajú moderátori Adela Vinczeová a Dano Dangl. No okrem situácií, v ktorých celebrity často vystupujú zo svojej komfortnej zóny, im dvojica dožičí aj momenty, ktoré ich zaručene potešia.

A neraz sú to dokonca stretnutia so zahraničnými idolmi. Napríklad pred dvomi týždňami dvojica prekvapila herečku Dominiku Kavashovú, keď jej zabezpečila stretnutie s jej obrovským idolom z telenovely Divoký anjel - Facundom Aranom. No v posledných týždňoch majú tvorcovia s vybavovaním podobných veľkých prekvapení problém.

Ako Adela vo štvrtok ráno prezradila v markizáckom Teleráne, dôvodom je dramatická situácia v susednej Ukrajine. Zahraničné hviezdy odmietajú pozvanie - pobytu na Slovensku sa zjavne boja.

„Je super náročné robiť či už Ušká alebo Skryté kamery, lebo stále rozmýšľame, že aha, tam budú rúška, hentam budú rúška, takže sa snažíme chodiť von... Tiež tých tém nie je milión. A zavolať niekoho prekvapivého, to znamená... No nechceli sem lietať alebo dokonca aj v súvislosti s Ukrajinou, niektorí tí zahraniční hostia si to tak spojili, že sem neprídu. Takže sa to komplikuje týmto všetkým,“ prezradila Vinczeová.