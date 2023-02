Nebojácna markizáčka otvorila ťažkú tému: Zúfalstvo a v hlave samovražda... Bohu som povedala PREPÁČ!

BRATISLAVA - Aj keď je to v niektorých momentoch v živote náročnejšie, netreba tomu podľahnúť. Upozorňuje na to aj investigatívna novinárka Kristína Kövešová, ktorá na vlastnej koži zažila, čo znamená prežiť svoju vlastnú "smrť". Až potom pochopila zmysel svojho bytia.

Investigatívna novinárka Kristína Kövešová sa nebojí rozprávať ani o ťažkých témach. Sama priznala, že jej denne chodí množstvo správ od ľudí, ktorí už nechcú byť na tomto svete. Pred časom aj ona otvorila tému ohľadne svojho psychického zdravia. Tiež prežila náročné chvíle, ale rozhodla sa nevzdať sa. Až po tom, ako sa druhýkrát narodila, pochopila zmysel svojho života.

Pred dvomi rokmi sa Kristína vydala na exotickú dovolenku, ktorá sa v sekunde zmenila na nočnú moru. Zjedla totiž ovocie zvané jablko smrti. Jed, ktorý toto ovocie obsahuje, jej spôsobil ukrutné muky. Potom, ako sa dostala do nemocnice, ani nebolo isté, že prežije. Našťastie však všetko dopadlo dobre.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.K.

Dnes si uvedomuje, že ju to priviedlo v živote na tú správnu cestu. „Poviem vám teda z hĺbky duše niečo o živote a smrti. Každý z nás bol niekedy na dne a povedal, že už nevládze. Aj ja. A práve v tom období som sa ocitla nešťastnou náhodou blízko smrti. Dnes viem, že som mala ísť na druhu stranu si “pokecať”. Posledná veta, ktorú som povedala Bohu, bola PREPÁČ, že som povedala, že nevládzem, už budem vládať vždy,“ rozrozprávala sa.

Teraz už hovorí, že nič nie je dôležitejšie ako užívať si život plnými dúškami. „Viete, život je ten najvzácnejší dar, ktorý mame. Môžeme ho prežiť na milión spôsobov. Je to divoká jazda plná emócií a my sa musíme len poriadne držať a nikdy sa nepustiť. Nič, čo vás teraz trápi, či je to škola, vzhľad, šikana, kamaráti, práca, rodina, láska, vzťahy… Nič nie je dôležitejšie, ako sám život. Každý problém sa dá vyriešiť,“ odkázala všetkým.

Samotný život má svoje temné, ale aj svetlé stránky. Aj po rôznych upozorneniach od odborníkov je mnoho ľudí, ktorých doslova pohltia zlé myšlienky a siahnu si, bohužiaľ, na svoj život. A preto je dôležité rozprávať sa so svojím okolím. Nikdy nevieme, kto vo svojom vnútri bojuje s akýmsi "démonom".

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

„Na začiatok – vždy je niekto, kto vám pomôže prekonať ťažké obdobie a kto vás má rád. Myslite aj na vašich rodičov. Viete, keď zavolali mojim rodičom, že som v nemocnici, môj otec povedal, že mu takmer prasklo srdce. Prosím, komunikujme. Ak vidíme, že má niekto problém alebo zmenil správanie, nepodceňujme to… Duševné zdravie je veľmi dôležité – najmä v dnešnej dobe,“ dodala na záver.