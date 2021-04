Nočná mora Evelyn: V Markíze jej naložili... VIDEO Taký krik ste ešte nepočuli!

Taký krik ste ešte nepočuli!

Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - Komičke Eve Evelyn Kramerovej "ide karta". Televízia Markíza ju obsadila rovno do niekoľkých projektov, aktuálne si ju ako hosťa pozvali aj do zábavnej šou 2na1. A poriadne si na nej zgustli. "Brána" zvaná Nočná mora sa však zrejme zapíše do dejín relácie. To, čo jej urobili... Takto kričať ste ju ešte nepočuli!