Brutálny trapas markizáckej nevesty: 30-ročná žena a... Fuu, TOTO je hanba!

Vydajachtivá brunetka už so svojím televíznym manželom pokročila. Spoločne absolvovali svadobnú cestu v Afrike, no a aktuálne už na obrazovkách prišlo aj na pobyt v spoločnej domácnosti. Office manažérka sa teda podujala na to, aby sa postavila za sporák a navarila. Človek by si povedal, že nejde o nič mimoriadne výnimočné, no opak je pravdou.

Napriek tomu, že Diana má 30 rokov a občas to pôsobí tak, akoby si za manžela vysnívala skutočného princa, ona sama zrejme nie je úplne dokonalá. A to sa ukázalo práve v kuchyni. „Nedeľný obed bol pre mňa veľkou výzvou, keďže ja vôbec nevarím. Ani neviem variť,” povedala pred kamerou otvorene Diana, pričom sa mnohí čudovali, ako teda táto dospelá žena vôbec žije.

Diana vôbec netušila, čo robí. Na pomoc povolala svoju maminu. Zdroj: TV Markíza

Veľkou pomocou v tomto smere je zrejme jej mama. Práve ona totiž nakúpila mäso na spomínaný obed a dokonca ho aj namarinovala. Na Dianu teda zostalo už "len" pečenie. Ibaže aj to bolo veľkým problémom, s ktorým sa musela obrátiť na svoju maminu. Vôbec netušila, či dala do zapekacej misy dostatok vody.

30-ročná Diana hovorí, že bežne vôbec nevarí a ani to nevie. Zdroj: TV Markíza

Nachystané morčacie prsia preto odfotila a poslala ich svojej mame, ktorá dávala Diane inštrukcie cez telefón. Diana vodou zaliala takmer celý pekáč a keby nezasiahla ďalšia správa, jedlo by zrejme nedopadlo podľa predstáv. „Veľa vody! Polovicu odlej! Bože, Dianka, veď by si to s toľkou vodou uvarila,” napísala neveste jej mama.

Diana mala pred prípravou jedla naozaj obrovský rešpekt, keďže vraj išlo o jej životnú premiéru, čo vzhľadom na jej vek a vydajachtivosť niektorí diváci, ktorí si už epizódu pozreli na Voyo, označili ako poriadnu hanbu. No a ako to celé napokon dopadlo, sa dozviete už dnes večer na obrazovkách Markízy!