Súťažiaca z Jojky šokovala domom: Zlatý gýč ako od Mojsejovej a… Už je aj na predaj!

BRATISLAVA - Diváci jojkárskej Bez servítky sa aj tento týždeň mali na čo pozerať. V stredu večer sa natáčalo u energickej príležitostnej herečky Emílie Kissovej alias Babuly. A za dverami jej domu na mnohých čakal poriadny šok - vyzeralo to tam totiž ako u Nory Mojsejovej. No a tento zlatý gýč si teraz môžete aj kúpiť. Dom sa totiž objavil na stránkach realitky!

Mať bordové steny so zlatými ornamentmi, honosné skrine, stoličky a sedačky ako zo zámku Nory Mojsejovej, to si vyžaduje špecifický vkus. Pri vstupe do takéhoto príbytku zaručene každý zostane v šoku, no málokto by si takto svoj dom zariadil. Odvahu na to nabrala súťažiaca z markizáckej Bez servítky, príležitostná herečka Emília Kissová alias Babula.

Presne v takomto sídle v Orechovej Potôni pohostila svojich súperov v stredu večer. A tí, pochopiteľne, zostali bez slova. Toľko zlatej farby pokope zrejme ešte nevideli. „Môj manžel o mne hovorí, že som kráľovná, tak si zaslúžim kráľovskú posteľ. Tak sa o mňa stará, že to vidno na tom zariadení, aj na tom, ako sa mám dobre, pretože urobí všetko, čo mi vidí na očiach,“ pochválila sa Babula.

Zdroj: Tv Joj

Honosný dom však blondínku zrejme omrzel. V čase vysielania Bez servítky sa totiž objavil na stránkach realitných kancelárií. Upozornili na to televízni diváci v komentároch na jojkárskom Facebooku. Nový bungalov sa tam predával za 149-tisíc eur. A dokonca: „Dom je možné kúpiť (po dohode) aj so zariadením, ktoré majiteľ priviezol z Dubaja,“ píše sa v inzeráte.

Zaujímavosťou však je, že akonáhle sa ponuka rodinného domu objavila v komentároch na Facebooku, zo stránok realitných kancelárií zmizla. Podarilo sa nám ju nájsť len na jednom portáli, kde ju zrejme zabudli vymazať. Ktovie, či si Babula predaj domu rozmyslela alebo naopak - záujem bol taký veľký, že sa kráľovské sídlo podarilo tak rýchlo predať.

Rodinný dom sa objavil na stránke realitnej kancelárie. Zdroj: trhnehnutelnosti.sk

Zdroj: trhnehnutelnosti.sk