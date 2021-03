Rýchla zmena v markizáckej Svadbe: Pôvodného ženícha vymenili za... Fuuu, veď oni sa poznajú!

Tím odborníkov najprv k Tereze priradil Martina. Bratislavčanovi teda pred kamerami oznámili, že mu našli vhodnú nevestu a o pár dní sa bude ženiť. A tak isto pristupovali k Tereze. Obaja boli nadšení, že sa pre nich našiel vhodný partner a dúfali, že si pred oltárom padnú do oka. Zvrat prišiel v momente, keď sa na poslednú chvíľu do projektu prihlásil aj Milan. Ten Terezu počas príprav na televíznu svadbu trénoval, aby sa pred dňom D dostala do formy.

Zo spoločných tréningov však vznikla náklonnosť. Kým sympatická blondínka makala na tom, aby v šatách vyzerala čo najlepšie, on sa do nej zamiloval. A to až tak, že odmietol dopustiť, aby si Tereza, hoci len pred kamerami, vzala niekoho iného. „Kamarátka Terka ma oslovila, že sa chce dostať do formy predtým, ako pôjde do nejakého sociálneho experimentu. Povedal som jej, že jej pomôžem, aby sa v šatách cítila lepšie,” začal Milan.

Zdroj: TV Markíza

„Chcem Terezu. Ja som z nej fakt hotový. Neskutočne mi prirástla k srdcu. Myslím si, že to tuší, ale nevie to. A preto som tu. Aby som urobil všetko, čo je v mojich silách, aby som tam bol ja. Aby tam nebola s niekým iným,” povedal otvorene, keď si ho k sebe pozvala "matchmakerka" Diana Fabiánová. „Toto je veľmi neštandardná situácia,” krútila hlavou, hoci bolo vidno, že tým, ako nečakane sa situácia vyvinula, je ona sama nadšená. Napriek tomu mu však nič neprisľúbila a bola jasné, že celú vec bude musieť riešiť priamo televízia Markíza.

Zdroj: TV Markíza

Po posúdení celej veci prišlo rozhodnutie. A tak sa tím odborníkov znenazdania objavil u pôvodného ženícha Martina, ktorému len pár dní pred termínom oznámili, že zo svadby nakoniec nič nebude a k Tereze napokon vybrali zamilovaného Milana. Hoci už na prvý pohľad nebol Martin veľmi nadšený, pred kamerou sa zaťal a uviedol, že to budúcim "manželom" praje.

„Určite som to nečakal, ale verím v to, že každá nejaká situácia sa má pre niečo stať, takže ja si myslím, že pre nich to bude určite najlepšie a mňa čaká niečo iné,” povedal pred kamerou s pokojom Martin, no bolo na ňom vidno, že takýto zvrat ho úplne nepotešil. Televízia sa vybrala i k Milanovi, ktorému oznámili, že dostane šancu získať ženu, do ktorej sa zamiloval a zároveň sa dozvedel, že sa bude ženiť už o tri dni. Túto správu ledva predýchal. „Toto je asi najkrajší moment v mojom živote,” tešil sa vymakaný sympaťák z Prahy.

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Jeho nadšenie sa nedá ani opísať. Pred svadbou však radosť vystriedal stres a myšlienky, čo sa stane, keď ho Tereza uvidí pred oltárom. Keď konečne prišlo k dlhoočakávanej chvíľke a nastávajúca nevesta uvidela, kto sa stane jej televíznym manželom, napätie sa dalo krájať. Blondínkou už na prvý pohľad lomcovalo rovno niekoľko emócií - šok, rozpaky, neistota a napokon spracovávanie nečakaného prekvapenia.

Zdroj: TV Markíza

Hoci sa niekoľkokrát usmiala, jej výraz sa nedal nazvať úplne nadšením a bolo vidno, že netuší, ako sa má k celej veci postaviť, „Ja som zostala úplne bez slov. Tak toto som nečakala ani vo sne. Ako to? To mi musíš nejako vysvetliť. Nechápem,” habkala Tereza. „Ja som nemohol dopustiť, aby si si vzala niekoho iného,” povedal neveste otvorene jej niekdajší tréner. Jeho úsmev však pomaly pohasínal.

Potom prišlo na veľké rozhodnutie. Milan sa Terezy spýtal, či si ho vezme. A ako to celé dopadlo? To sa diváci dozvedia už o týždeň!