ZVRAT na obrazovkách Jojky: Včera sa dogrcal pred kamerami a dnes… Veľký plač!

BRATISLAVA - Tento týždeň sa v jojkárskej šou Bez servítky stretla pätica profesionálnych kuchárov. A rozhodne sa bolo na čo pozerať. Nielen, že samotné recepty stáli za to, ale pred kamerami sa stretla čisto mužská zostava. A jeden zo súťažiacich bude zrejme na účinkovanie spomínať ešte veľmi dlho. Včera sa pred kamerami dogrcal a dnes... Nedokázal sa ubrániť plaču!

VIDEO: Reakcia víťaza Bez servítky Mareka

Marek Mezei za uplynulých 5 dní divákom v istých momentoch doslova dvíhal tlak. Neskrýval vysoké sebavedomie a už od prvého momentu o sebe hovoril ako o víťazovi. Ostatných súťažiacich podceňoval, iba jedného z nich považoval za rovnocenného súpera.

Počas natáčania si vôbec nedával servítku pred ústa, z kolegov si robil srandu a ak mu niečo nechutilo, nemal problém to povedať bez taktu, na plné ústa. Včera dokonca neudržal pod kontrolou ani svoj žalúdok a pri programe, kedy mal naslepo ochutnávať potraviny, sa pogrcal. Doslova!

Aj dnes pri stole bola pomerne napätá atmosféra... No tá sa v závere relácie úplne rozplynula. Víťazom sa naozaj stal Marek, no keď priznal, čo plánuje so získanými 500 eurami, všetci sa zhodli, že výhra v lepších rukách ani skončiť nemohla.

Víťaz totiž so slzami v očiach prezradil, že ich venuje svojmu onkologicky chorému synovcovi. Celý záver šou, aj s vyhlásením víťaza, si môžete pozrieť vo videu vyššie!