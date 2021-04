Pamätáte si tohto exota z Bez servítky? VIDEO Vystúpil v Talente a... Zrútil sa!

VIDEO: Takto Maroš Fusko „hviezdil“ v šou Česko Slovensko má talent

Maroš Fusko alias Jeffy Boy sa prezentuje ako raper. Teda minimálne v šou Česko Slovensko má talent, kde vystupoval v dvoch ročníkoch. Aktuálne však účinkuje v Bez servítky, kde už čoskoro predvedie svoje schopnosti v kuchyni. Hneď v úvodnej časti však priznal, že bol v talentovej šou. No a zaspomínal si aj na moment, ktorý ho doviedol k zrúteniu.

Maroš Fusko alias Jeffy Boy aktuálne účinkuje v šou Bez servítky, kde vôbec netajil, že sa zúčastnil aj projektu Česko Slovensko má talent. Zdroj: Tv Joj

Prvýkrát sa projektu zúčastnil v roku 2018, no postúpiť cez prísnu porotu sa mu nepodarilo. O rok to teda skúsil znova... No tentokrát prakticky ani nestihol ukázať, čo si pripravil. Akonáhle začal spievať, reprák, ktorý si priniesol na pódium, sa vybil. „To čo je? Ty kokos! Vybil sa reprák, dokelu!“ zahlásil rádoby raper. Jeho účinkovanie v projekte sa tým aj skončilo.

No a s tým sa Jeffy Boy nedokázal vyrovnať. Po odchode z pódia sa v zákulisí emočne zrútil, sadol si na zem, schúlil sa do klbka a nahlas vzlykal. No lepšie ako kvetnaté opisy je samotné video z jeho vystúpenia. To nájdete vyššie!

Marošovi sa v Talente vybil reprák, čo mu skazilo celé vystúpenie. Zdroj: Tv Joj

Jeffy Boy sa v zákulisí emočne zrútil. Zdroj: Tv Joj