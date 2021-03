K polyamorii sa hlási aj česká bisexuálna modelka: So snúbencom plánuje deti, vo vzťahu fungujú s mladou milenkou!

PRAHA - Len nedávno otriaslo česko-slovenským šoubiznisom priznanie mladej herečky Terezy Těžkej (25) ktorá priznala, že hoci je vydatá, udržuje viac milostných vzťahov. Ide o tzv. polyamoriu, kedy človek miluje viac Ľudí a so všetkými vedie "rovnako plnohodnotný" romantický život.

Tereza priznala, že okrem manžela má aj priateľku, no a aby toho nebolo málo, má ešte aj frajera. A nejak podobne to majú všetci účastníci tohto netradičného životného štýlu, nevynímajúc partnerov Terezy. K niečomu podobnému sa okrem mladej herečky priznala aj česká modelka Daniela Zálešáková.

Tmavovlasá kráska (21) je už nejaký ten čas zasnúbená s o 32-rokov starším mužom. S partnerom Josefom (53) by sa vraj síce nebránili bábätku, no bežnú rodinu zrejme neplánujú. Zálešáková totiž takisto udržiava aj ďalší vzťah so sexi Terezou Nguyenovou. A trojica je momentálne spoločne na dovolenke.

Daniela a jej snúbenec plánujú spoločných potomkov Zdroj: Instagram

„Pepa je môj manžel a Terezka moja žena, takže áno, zdieľame vzťah v troch. Normálne je užívať si život," vysvetľovala na Instagrame, keď sa fanúšikovia začali vypytovať, prečo "kamarátku" s ktorou sa tak často fotí, označuje ako "manželku". Niektorým jej sledovateľom to už vraj neprišlo celkom normálne. V rozhovore pre Extra.cz to potom ešte rozviedla.

Daniela a Josef si do vzťahu pribrali sexi Terezu Zdroj: Instagram

Vysvetľovala, ako vzťah v ich trojici funguje. „Snažím sa užívať si život, ako len môžem a robiť to, čo ma robí šťastnou, čo obnáša aj moju záľubu v ženách. Vzťah čisto so ženou si predstaviť asi nedokážem, preto som bisexuálka. Pepa je môj snúbenec a budúci otec mojich detí, ktorého milujem, nie moja priateľka," uviedla s tým, že náklonnosť, samozrejme, existuje aj medzi Terezou a Jozefom pretože, bez toho by sa vraj takýto vzťah rýchlo rozpadol.