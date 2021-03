Nakrúcanie VIDEOklipu cez koronu: Kopa papierov a povolení... Kontrola? Žiadna!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami svetlo sveta uzrel nový videoklip speváka Roba Opatovského. Video k skladbe "Blázon" sa nakrúcalo aj v Maďarsku a umelec prehovoril o tom, ako to celé prebiehalo!

Okrem samotného klipu k piesni Blázon je mimoriadne zaujímavý aj jeho vznik. Napríklad už len to, že pod palcom ho mala Oľga Záblacká, ktorú si verejnosť môže pamätať ako moderátorku. Pri príležitosti uvedenia videoklipu Robo Opatovský poskytol rozhovor a porozprával (nielen) o jeho vzniku.

Čo si budeme hovoriť. V tejto dobe to nemajú ľahké ani umelci a človek by až neveril, čo všetko treba pred nakrúcaním vybaviť. Nehovoriac o časoch, keď kvôli koronavírusu vládnu prísne opatrenia, a to nielen na Slovensku.

No a okrem toho, čo všetko stojí za videom k piesni Blázon, Robo v rozhovore porozprával aj o tom, ako sa koronakríza podpísala na koncertoch, ktoré mohli hudobníci odohrať ešte minulý rok v čase, keď sa na chvíľu opatrenia uvoľnili.

Viac sa dozviete vo video-rozhovore vyššie!