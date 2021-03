Prvá víťazka Farmy vyrazila dych: Išla sa snowboardovať... FOTO V tangáčoch a bez podprsenky!

BRATISLAVA - Sexica Andrea Járová (37) je bývalá playmate, no zviditeľnila sa najmä v roku 2011, keď sa zúčastnila a napokon aj vyhrala vôbec prvú sériu reality šou Farma. Blondínka však potom zbalila kufre a zakotvila za veľkou mlákou, kde žije dodnes a poriadne si to tam užíva...

Andrea väčšinou svojich priaznivcov teší sexi zábermi v bikinách a na pláži je ako doma. Najnovšie ale zmenila podnebie a vybrala sa za snehom do mestečka Park City v Utahu. Človek by si pomyslel, že aspoň chladnejšie počasie na horách blondínku doženie k tomu, aby sa poriadne obliekla.

To sa ale nestalo. Andrea evidentne nemá žiadny problém, aby sa pre dobrý záber na Instagram vyzliekla aj vtedy, keď sú všetci ostatní chodia zababušení. A tak bývalá playmate opäť zhodila oblečenie a na obdiv vytasila svoje dokonalé telo.

Andrea Járová sa bez problému vyzlečie aj zime a snehu. Zdroj: Instagram A.J.

Záber na blondínku, ktorá v rukách drží snowboard, no zároveň je takmer nahá, je síce trošku komická kombinácia, no to je zrejme to posledné, čo jej sledovateľov zaujíma. Prvý pohľad určite aj tak padne na jej odhalené krivky, pozadie v tango nohavičkách a prsia, ktoré zakrývajú iba vlasy.

No, ak toto fotenie zachytil niekto okoloidúci, musel mať veľkú radosť...